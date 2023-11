iPhone 16 otrzyma nowy przycisk na obudowie. Do czego posłuży?

Pojemnościowy przycisk w iPhone 16 i przemeblowanie w środku

Jak wynika z najnowszych informacji opublikowanych przez popularnego leakera na chińskiej platformie Weibo, przyszłoroczne smartfony Apple mają doczekać się nowego przycisku ulokowanego tuż pod klawiszem odpowiedzialnym za usypianie / wybudzanie smartfona — czyli po prawej stronie obudowy. Nazywany jest "przyciskiem przechwytywania" (ang. capture button) i ma dołączyć do grona fizycznych klawiszy na obudowie, których akcje będziemy mogli dostosować do własnego widzimisię. Analogicznie do tego, jak ma to miejsce w przypadku przycisku czynności w iPhone 15 Pro. Jego nazwa sugeruje, że może posłużyć jako narzędzie oferujące jeszcze sprawniejszy dostęp do jednej z ulubionych funkcji użytkowników: czyli aparatu fotograficznego.

Przez umieszczenie klawisza tuż pod włącznikiem, w środku będą musiały przejść drobne przemeblowania. I tak oto antena mmWave miałaby zostać przeniesiona na drugą stronę, pod przyciski odpowiedzialne za ustalanie głośności.

Więcej przycisków? Fajnie, ale...

Nowe przyciski na obudowie iPhone'a których funkcje możemy dostosować do własnego widzimisię brzmią obiecująco. Jednak warto nadmienić, że od lat wielu użytkowników ma nadzieję na usprawnienia związane czysto z oprogramowaniem. Ot, jak chociażby opcję dostosowania skrótów na zablokowanym ekranie, gdzie domyślnie znajduje się opcja włączenia latarki. Jak jednak wiadomo: Apple jest dość zachowawcze w pozwalaniu dostosowywania systemu do widzimisię użytkowników i najwyraźniej prędzej doda nowe klawisze na obudowie i odda nam nad nimi nieco kontroli, niż po prostu spełni oczekiwania użytkowników.