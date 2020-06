Tych API nie uświadczysz w Safari. Apple nie chce śledzenia użytkowników

Zobacz tez: Tysiące rozszerzeń dla Safari. Przeglądarka Apple niesamowicie zyska na funkcjonalności

Kilka lat temu, gdy Apple wprowadziło ITP (Intelligent Tracking Prevention) w swojej przeglądarce, reklamodawcy z dnia na dzień zaczęli tracić miliony dolarów. Zmiana to była dość niepozorna, ale w praktyce — bardzo ważna, jak się okazało. Rynek reklamy online zmienia się bardzo dynamicznie, a dodatkowe sztuczki pozwalają na jeszcze bardziej efektywne targetowanie i dostosowywanie treści pod poszczególnych użytkowników. Apple robi co tylko w ich mocy by cały ten proces utrudnić, co — jako użytkownika — naprawdę mnie cieszy. Oczywiście to nie jest tak, że Safari jest w 100% bezpiecznie i każdy użytkownik może czuć się w 100% anonimowy, mimo wszystko 16 powyższych API które firma uznała za wyjątkowo groźne nie uświadczymy już w ich przeglądarce. I dobrze — zawsze to krok w lepszym kierunku.

