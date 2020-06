Tysiące rozszerzeń dla Safari. Przeglądarka Apple niesamowicie zyska na funkcjonalności

Czy taka decyzja oznacza, że Apple traci to, co ceni sobie tak bardzo, czyli pełną kontrolę nad softwarem wykorzystywanym przez użytkowników? Nic z tych rzeczy. Rozszerzenia do Safari wyprodukowane przez firmy trzecie będą bowiem możliwe do pobrania z AppStore, a więc zanim ktokolwiek będzie mógł z nich skorzystać, będą musiały one przejść rygorystyczną kontrolę ze strony firmy. Oprócz tego każde rozszerzenie stworzone w ten sposób ma jasno pokazywać, z jakich danych użytkownika korzysta, a ten będzie miał pełną kontrolę nad jego działaniem (np. możliwość włączenia/wyłączenia dla konkretnej strony/zakładki w przeglądarce oraz ustalenie, jak długo ma ono działać). Szczegóły dot. korzystania z narzędzia wraz z filmem instruktażowym zamieszczone zostały na stronie dla deweloperów.

Safari na takim ruchu może tylko zyskać

Jak dla mnie – to bardzo dobry ruch ze strony Apple. W ich stylu klasycznie sporo spóźniony względem konkurencji, ale dobre chęci trzeba pochwalić. O zainteresowanie deweloperów także bym się nie martwił – Safari dzierży (w zależności od tego kto liczy) od 18 do 22 proc. rynku przeglądarek i zdecydowanie jest to zbyt łakomy kąsek dla twórców rozszerzeń by z niego zrezygnować. Innymi słowy – dla użytkowników Maków nadchodzą dobre czasy.

Jakie rozszerzenie widzielibyście w swojej przeglądarce?