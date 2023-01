Apple przeczyta Ci książkę przy pomocy sztucznej inteligencji

Audiobooki – choć wydawać by się mogło, że lata popularności mają już za sobą – to gwałtownie rozwijający się rynek, którego wartość do 2027 roku ma osiągnąć prawie 20 miliardów dolarów. Tradycyjne metody tworzenia słuchowisk mają jednak pewien mankament – czas ich przygotowania jest zbyt długi i opiera się zazwyczaj na wynajmowaniu aktora głosowego. Apple chce skrócić ten proces, tworząc system „cyfrowej narracji”, czyli książek czytanych przez sztuczną inteligencję. Jego przedsmak już dziś dostępny jest w angielskojęzycznej wersji aplikacji „Książki”.

Apple w końcu przypomniało sobie o ekosystemowych aplikacjach

Bardzo lubię Apple Books i często korzystam z wirtualnej biblioteki giganta z Cupertino, ale trzeba przyznać, że na tle konkurencji niektóre funkcje wypadają dość archaicznie. Apple od jakiegoś czasu zaczęło w końcu przypominać sobie o ekosystemowym pakiecie usług takich jak Podcasty, Muzyka czy wspomniane Książki, przez lata żyjące własnym życiem bez szczególnego zainteresowania Tima Cooka i spółki.

Nareszcie Apple wprowadza innowację do aplikacji od ebooków, których od teraz nie trzeba będzie nawet czytać. Tym zajmie się AI.

Książki przeczyta Ci Madison i Jackson

Cyfrowa narracja od Apple miała ukazać się już w listopadzie, ale – według informacji podanych przez The Guardian – firma zdecydowała się na wstrzymanie premiery przez zawirowania wokół Twittera, które skutecznie odwracały uwagę mediów. Funkcja dostępna jest obecnie w dwóch gatunkach – romansach i książkach fabularnych, a słuchacze mogą wybierać między dwoma głosami Madison i Jackson (próbkę ich możliwości możecie sprawdzić pod tym adresem).

Trzeba przyznać, że komputerowych głosów słucha się całkiem przyjemnie, a ton jest naturalny, ale w pewnych momentach można wyczuć, że nie mamy do czynienia z człowiekiem. Problem polega jednak na tym, że nowa funkcjonalność – jak to zwykle w przypadku Apple bywa – dostępna jest tylko w angielskojęzycznej wersji Apple Books i ciężko stwierdzić kiedy uświadczymy jej w ojczystej mowie.

Apple ma w planach rozszerzać ofertę o kolejne gatunki oraz głosy AI i już dziś zwraca się do autorów książek z propozycją współpracy. Korporacja ma rzekomo obiecywać pokrycie kosztów realizacji oraz wypłacać pisarzom należne prowizje. Inicjatywa ma zachęcić autorów do popularyzowania audiobooków, które najwidoczniej Apple zaczęło postrzegać jako intratny interes.

