Wiedźmin 4 coraz bliżej. CD Projekt zdradza nowe informacje

CD Projekt podsumowuje pierwsze pół roku 2024 i opowiada o kolejnych projektach, nad którymi pracuje studio. Przychody Grupy CD Projekt w pierwszych sześciu miesiącach tego roku wyniosły 425 mln zł, za co w głównej mierze odpowiadała sprzedaż Cyberpunka 2077 wraz z dodatkiem Widmo Wolności. Skonsolidowany zysk netto osiągnął poziom 170 mln zł.

Obok bardzo dobrych wyników finansowych, które na poziomie zysku netto były o blisko 90% wyższe niż przed rokiem, w I półroczu 2024 r. odnotowaliśmy również wzrost naszych rezerw finansowych. Pomimo wypłaty akcjonariuszom blisko 100 mln zł dywidendy oraz przeznaczenia ponad 150 mln zł na rozwój projektów, wzrosły one w tym okresie o ponad 55 mln zł.

– podsumowuje Piotr Nielubowicz, CFO CD Projekt. Choć kwestie finansowe dla studia są najważniejsze, dla graczy ważniejsze są informacje o kolejnych grach, nad którymi pracuje ekipa z CDP. A pracuje i to nad kilkoma, z czego najważniejszy jest nowy Wiedźmin, który w fazie produkcyjnych nosi nazwę Projekt Polaris.

Prace nad Polarisem postępują – zespół odpowiedzialny za rozwój gry jest coraz bliżej osiągnięcia ważnego milestone’a, który zakończy etap preprodukcji.

– mówił na spotkaniu z inwestorami Michał Nowakowski, Joint CEO CD Projekt. Nad grą pracuje już ponad 400 osób, co jasno wskazuje, że prace postępują i ekipa jest na dobrej drodze ku dalszym etapom produkcji.

Wiedźmin i Cyberpunk – nowe gry już się tworzą

Jednak to nie koniec informacji związanych z grami CD Projekt RED. Przedstawiciele firmy potwierdzili również, że prace nad projektem Orion (następcą Cyberpunk 2077) trwają i fundamenty dla tej gry kładzione są w studiu w Bostonie, które ma odpowiadać w dużej mierze za to, by tytułem ten był bardziej amerykański. Kilka miesięcy temu, gdy CD Projekt RED potwierdził, że prace nad nową odsłoną hitu z 2020 r. zostały przeniesione do USA, dowiedzieliśmy się, że ma to związek zarówno z pozyskanie nowych utalentowanych osób, które nie chcą się przenieść do Polski (lub innych krajów europejskich), jak i faktem, że na amerykańskiej ziemi łatwiej będzie oddać tamtejszy klimat. A trzeba przypomnieć, że w sieci pojawiło się sporo krytycznych komentarzy wskazujących, że Night City, choć znajduje się gdzieś w Kalifornii, jest bardziej europejski, niż amerykański.

Nie da się jednak ukryć, że na ten moment to Polaris jest najważniejszym projektem, na którym skupia się CD Projekt RED. Nowe przygody w uniwersum Wiedźmina są wyczekiwane przez graczy z całego świata. Na szczegóły tej produkcji będziemy musieli jednak jeszcze nieco poczekać. Studio nie jest gotowe, by zdradzić jakiekolwiek informacje na jej temat. Nie jest też gotowe, by powiedzieć kiedy będzie miała swoją premierę. Przedstawiciele studia na spotkaniu z inwestorami odpowiedzieli tylko, że czas produkcji ich gier wynosi 4-5 lat. A co wiemy o samej grze? Ostatnio w tym zadaniu wyręczył CDP Doug Cockle, który podkłada głos Geraltowi w angielskim dubbingu. Potwierdził, że Biały Wilk wróci w nowej grze CD Projektu. Jednocześnie dał do zrozumienia, to co już wiemy od jakiegoś czasu – nie będzie on główną postacią. Na kogo stawia ekipa z CDP? Społeczność jest przekonana, że będzie to Ciri. Jednak na oficjalne potwierdzenie przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.