Cyberpunk 2077 zarobił ponad 3 mld złotych. Nad czym pracuje CD Projekt?

Cyberpunk 2077 nadal świetnie się sprzedaje

We wrześniu 2023 roku zadebiutował pierwszy i jedyny płatny dodatek do Cyberpunka 2077 - Widmo wolności, który kończy całą sagę związaną z wydaniem tej gry. W ciągu niemal trzech lat CD Projekt znacząco poprawił tą grę, wprowadzając ogromną liczbę poprawek, a sam dodatek, który tylko do końca 2023 roku sprzedał się w liczbie 5 mln egzemplarzy zachwycił graczy i media. Przełożyło się to też bezpośrednio na sukces finansowy. Sprzedaż w ciągu trzech lat od premiery przekroczyła właśnie 3 miliardy złotych, z czego 826 mln PLN przychodów CD Projekt zapisał na swoim koncie tylko w zeszłym roku. Wiązało się to co prawda z dużymi nakładami na naprawę gry oraz marketing, ale raczej nikt tego nie żałuje.

Biorąc pod uwagę fakt, że przychody firmy w całym 2023 roku wyniosły nieco ponad 1 mld 230 mln złotych, to wyraźnie widać, że Cyberpunk 2077 wraz z dodatkiem jest bardzo istotnym źródłem pieniędzy. CD Projekt w 2023 roku pomimo sporych wydatków zarobił na czysto 481 mln złotych, z czego niespełna 100 mln złotych zamierza wypłacić inwestorom w formie dywidendy (1 zł na akcje). Spółka ma ponad 1,3 mld złotych w aktywach płynnych co jest dla niej bezpieczną poduszką na kolejne lata, w których będą trwały prace nad nowymi projektami. Niestety wygląda na to, że w najbliższych dwóch latach nie możemy spodziewać się żadnej premiery nowej gry.

Plany CD Projektu na najbliższe lata

Jak wynika z informacji uzyskanych podczas konferencji prasowej, najbardziej zaawansowane prace trwają obecnie nad projektem Polaris, który roboczo można nazwać Wiedźminem 4. Jest on obecnie w fazie pre-produkcji, co oznacza, że prace nad nim potrwają jeszcze kilka lat, ale już teraz angażuje ponad 400 deweloperów. Ma to być nieco inna gra niż poprzednia trylogia, z nowymi mechanikami, pomysłami oraz całkiem nowym silnikiem graficznym - Unreal Engine 5. Na podobnym etapie jest również projekt Sirius realizowany przez studio The Molasses Flood, który miał swoje problemy, ale wygląda na to, że wszystko wróciło na właściwe tory. Wydania tych dwóch gier możemy spodziewać się w pierwszej kolejności, ale będą to raczej najwcześniej lata 2026-2027.

Trzecia gra z uniwersum Wiedźmina, czyli remake pierwszej części trylogii zrobiony w oparciu o silnik Unreal Engine 5 jest dopiero w fazie koncepcyjnej. Będzie on realizowany przez polskie studio Fool's Theory, które niedawno wydało dobrze przyjętą grę RPG - The Thaumaturge. Pomimo, że to tylko "remake" to trudno oczekiwać aby powstał w stosunkowo krótkim czasie. Na podobnym etapie jest kolejna gra z uniwersum Cyberpunk o kodowej nazwie Orion. Jej produkcją zajmuje się zespół w Bostonie, który cały czas jest jeszcze kompletowany i obecnie prowadzi prace koncepcyjne zatrudniając 47 deweloperów. Niestety nadal nie mamy też żadnych informacji na temat nowego IP o kodowej nazwie Hadar, CD Projekt nie jest jeszcze gotowy podzielić się informacjami na jego temat.

Co ciekawe w sesji pytań po konferencji prasowej padła deklaracja, że firma pracuje obecnie nad koncepcją przeniesienia swoich gier na urządzenia mobilne, ale póki co nie ma w tym temacie jeszcze nic do ogłoszenia. W fazie koncepcyjnej są również prace nad aktorskim serialem w uniwersum Cyberpunk, ale przedstawiciele spółki bardzo ciepło wypowiadają się na temat tego projektu. Jeśli okaże się sukcesem to z pewnością wspomoże dalszą sprzedaż gry, która do tej pory znalazła ponad 20 mln nabywców.