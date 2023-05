50 milionów Wiedźmina 3

Wiedźmin 3: Dziki Gon już od dawna należy do grona najlepszych gier wszechczasów. Potwierdza to nie tylko jakość samej produkcji, ale także sprzedaż. Okazuje się, że ta w 1. kwartale 2023 roku przekroczyła 50 milionów sprzedanych kopii. To rewelacyjny wynik, bo zaledwie rok temu, w kwietniu 2022 roku, CD Projekt informował o 40 milionach egzemplarzy. Wygląda na to, że grudniowa premiera wersji na konsole nowej generacji bardzo skutecznie przyciągnęła do tego tytułu nowych graczy. Oczywiście cena gry nie jest już tak wysoka jak kilka lat temu, ale mimo wszystko dołożyła swoją cegiełkę do świetnych wyników finansowych całej grupy. Co więcej, cała trylogia wiedźmińska przekroczyła już 75 milionów sprzedanych gier. Jest się czym chwalić.

Cyberpunk 2077 - Widmo wolności zobaczymy w czerwcu

Wielkimi krokami zbliża się także premiera dodatku do Cyberpunka 2077. Widmo wolności (Phantom Liberty) zostanie zaprezentowane po raz pierwszy w trakcie wydarzenia Summer Game Fest, które zaplanowane jest na 8 czerwca 2023 roku. Transmisja z tej konferencji rozpocznie się o 21:00 czasu polskiego, a podczas jej trwania pojawi się sporo zapowiedzi nowych, głośnych tytułów. Widmo wolności może być jedną z najważniejszych zapowiedzi, szczególnie jeśli poznamy datę premiery tego dodatku. Spekuluje się, że może być ona bardzo bliska, a kampania marketingowa nie będzie trwała zbyt długo. Co ciekawe wczoraj w sieci pojawiły się plotki jakoby Sony miało zamiar kupić cały CD Projekt, ale doniesienia te zostały już zdementowane przez samych zainteresowanych. Nie zmienia to jednak faktu, że o samej spółce i jej grach cały czas jest bardzo głośno.

Wyniki finansowe lepsze od oczekiwań

CD Projekt pozytywnie zaskakuje też wynikami finansowymi. Pomimo braku dużych premier (nie licząc Wiedźmina na konsole nowej generacji w grudniu 2022), spółka nadal całkiem sporo zarabia. W pierwszych trzech miesiącach 2023 roku osiągnęła przychody na poziomie niemal 175 mln złotych, o 40 mln mniej niż w analogicznym okresie rok temu, ale wtedy wyniki napędzał jeszcze Cyberpunk 2077. Jest to wynik nieco lepszy od oczekiwań analityków. Zaskakujący jest natomiast zysk, to niemal 70 mln złotych, więcej niż w analogicznym okresie rok temu. Niemal 20 mln to wpływ aktualizacji odpisu na projekt Sirius. W zeszłym kwartale z tego powodu wpisano ponad 33 mln złotych straty, którą teraz zrewidowano do 15 milionów złotych, co dodało do wyniku za ten kwartał ponad 18 mln PLN.

Na koniec kwartału CD Projekt miał na kontach ponad 1,1 miliard złotych gotówki, z której niespełna 100 mln wypłaci w czerwcu akcjonariuszom w postaci dywidendy (1 zł na akcję). Kwota ta pochodzi z zysku za 2022 rok, który przekroczył 370 mln. Kwartalnie spółka wydaje na prace rozwojowe nad swoimi grami od 80 do 100 mln złotych, więc ma zapewnione funkcjonowanie na wiele kolejnych lat. W pierwszym kwartale 2023 roku pracownicy byli zaangażowani przede wszystkim w prace nad dodatkiem Widmo wolności oraz nad nową grą z uniwersum Wiedźmina, którą znamy pod kodową nazwą Polaris. Cały czas trwają też prace nad projektem Sirius, który zmienił niedawno koncepcje, a trzeba jeszcze pamiętać, że zewnętrzny podmiot tworzy remake pierwszego Wiedźmina. Przyszłość rysuje się zatem bardzo ciekawie, ale premiera dodatku do Cyberpunka 2077 będzie z pewnością dużym sprawdzianem, który miejmy nadzieje wyjdzie lepiej niż premiera samej gry.