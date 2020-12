Dziś życzenia świąteczne mają więcej sensu niż kiedykolwiek

Wprawdzie 2020 jeszcze się nie skończył, ale myślę że w tej końcówce roku już naprawdę nic gorszego nie wyskoczy. Może wreszcie za chwilę sytuacja z Covidem się uspokoi, może wszystko wróci do normalności, może będziemy mieć choć odrobinę spokoju i może wreszcie nie będziemy się tak bardzo musieli bać o nasze zdrowie i miejsce w szpitalach.

Póki co przed nami święta, która mam nadzieję będą dla was chwilą spokoju, oderwania się od dość brutalnej rzeczywistości 2020. Niestety święta te są takie same jak zawsze. Pierwszy raz wiele rodzi będzie świętować osobno. Dla mnie to sytuacja, której w moim już dość długi życiu nie pamiętam. Mimo to wierzę, że te święta będą dla nas wyjątkowe, wzmocnią nas i naszą więź z rodziną!

Trzymajcie się ciepło, uważajcie na Siebie, dużo zdrowia dla Was i Waszych rodzin!!

Na koniec klasyka gatunku: