Nie będzie Cię w domu? Wyjaśniamy, jak przekierować przesyłkę w inPost.

Paczka w drodze, a Ciebie nie ma w domu? Dziś nie jest to już wielki problem. Dzisiejsze technologie potrafią dostosować się do zmian planów i niespodziewanych zwrotów akcji. InPost postanowił ułatwić nam życie, wprowadzając rozwiązanie dla tych, którzy nigdy nie wiedzą, jak potoczy się ich dzień. Dzięki funkcji przekierowywania paczki, wszystko zostanie dostosowane do Twoich potrzeb.

Przekieruj paczkę z InPost Mobile

Twoje obowiązki nie pozwalają Ci być w jednym miejscu na dłużej? Zdarza się! Dzięki możliwości przekierowania paczki kurierskiej, oferowanej przez InPost, odbiór przesyłki staje się bardziej elastyczny. Teraz możesz odebrać swoje zamówienie w dogodnym dla siebie miejscu i czasie.

InPost Mobile: pełna kontrola nad paczkami

Możliwość odebrania paczki z Paczkomatu czy PaczkoPunktu to duży komfort. Opcja zmiany punktu docelowego dla przesyłki to kolejny poziom wygody. Wystarczy kilka kliknięć, by przekierować paczkę w drodze. Jak to zrobić? Wyjaśniamy.

Bezpłatne przekierowanie paczek w aplikacji InPost Mobile

Przekierowanie paczki kurierskiej w aplikacji InPost Mobile to najprostsze rozwiązanie. Usługa działa bez zbędnych opłat czy komplikacji. Po prostu wybierasz nową opcję dostawy, bez względu na to czy chcesz odebrać paczkę z Paczkomatu, PaczkoPunktu, czy z pomocą sąsiada. To krok w stronę usprawnienia procesu odbioru przesyłek, dostosowany do tempa życia, jakie dziś prowadzimy.

Jak przekierować paczkę InPost?

Dzięki możliwości przekierowania paczki kurierskiej za pomocą aplikacji InPost Mobile, odbiór przesyłki staje się niezwykle elastyczny. Chcesz odebrać paczkę od sąsiada, z Paczkomatu lub PaczkoPunktu? Możesz to zrobić jednym kliknięciem, w Twoim smartfonie. Oto krótka instrukcja:

Otwórz aplikację InPost Mobile – Na liście śledzenia lub w szczegółach przesyłki znajdź wybraną paczkę kurierską. Kliknij przycisk "Przekieruj" – Wystarczy jedno kliknięcie, by otworzyć opcje przekierowania. Znajdziesz je obok swojej paczki na liście. Wybierz nową preferowaną opcję dostawy – Przekieruj paczkę do sąsiada, wybranego Paczkomatu lub PaczkoPunktu — dostosuj odbiór do swoich preferencji. Odbierz paczkę według wybranej opcji – Jeśli wybrałeś Paczkomat, możesz odebrać przesyłkę 24/7 z pobliskiej skrytki. Paczka będzie czekać na Ciebie w dogodnym miejscu i czasie.

Pamiętaj jednak, że wybór opcji dostawy zależy od wymiarów paczki i Twojej lokalizacji!

Przekierowanie paczki w InPost: Co jeszcze warto wiedzieć?

Najszybszym sposobem na skorzystanie z usługi przekierowania paczki jest aplikacja InPost Mobile. Możesz ją pobrać z oficjalnych sklepów: Google Play, App Store, Huawei AppGallery i łatwo zarządzaj swoimi przesyłkami! Ale co, jeśli nie masz aplikacji InPost Mobile na pokładzie swojego smartfona? Nic straconego. InPost pomyślał również o takiej sytuacji.

Brak aplikacji InPost? Żaden problem.

Przekierowanie paczki jest nadal możliwe! W wiadomości e-mail lub SMS znajdziesz unikatowy link, który przeniesie Cię na specjalną stronę, gdzie bez trudu dokonasz zmiany adresu dostawy dla swojej przesyłki kurierskiej.

Paczki w InPost: O tym warto pamiętać

Na koniec, kilka przydatnych informacji o ograniczeniach i warunkach funkcjonowania usługi. Paczki mogą być przekierowane do Paczkomatów InPost tylko pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów, takich jak kompletność danych kontaktowych oraz limity rozmiarowe. Paczka musi mieścić się w gabarycie C. Oznacza to, że jej maksymalne wymiary powinny wynosić 41 × 38 × 64 cm, a maksymalna waga 25 kg. Usługa przekierowania jest możliwa tylko dla paczek kurierskich, które już wyruszyły w drogę i nie otrzymały statusu końcowego, np. "doręczona". Nawet jeśli już zostało wysłane awizo, nadal istnieje możliwość przekierowania paczki! Nie musisz martwić się, że nie zdążysz z dokonaniem zmiany.

To wszystko! Teraz wiesz, jak skorzystać z dodatkowych opcji przekierowania paczek z InPost, niezależnie od tego, czy masz aplikację, czy też nie.