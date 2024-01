Jak zrobić zwrot w sklepie eobuwie.pl?

Zakupy online, choć wygodne, czasami wiążą się z koniecznością dokonania zwrotu. Niezależnie od powodu – czy to kwestia rozmiaru, niezadowolenia z produktu czy zmiany decyzji – procedura oddawania produktów powinna być prosta i wygodna, bo w końcu mamy do tego prawo. W dzisiejszym świecie, gdzie zakupy internetowe są nieodłączną częścią codzienności, dobrze zrozumieć, jak sprawnie przeprowadzić zwrot i uniknąć zbędnych komplikacji. Dziś bierzemy na tapet eobuwie.pl. Z tego artykułu dowiecie się, jak w łatwy sposób oddać produkt zakupiony właśnie w tym sklepie internetowy.

Zwroty to nieodzowna część doświadczenia zakupowego online. Sklep eobuwie.pl, znany przede wszystkim z dużego wyboru butów i akcesoriów, nie stanowi wyjątku w tej kwestii Postanowiliśmy przygotować szczegółowy przewodnik krok po kroku, który ułatwi dokonanie zwrotu w eobuwie.pl bez niepotrzebnych komplikacji. Od zrozumienia polityki zwrotów do praktycznych wskazówek – poniżej znajdziecie wszystkie niezbędne informacje.

Ile jest czasu na zwrot towaru w eobuwie.pl?

Unikalna pod kątem przepisów polityka zwrotów to jedne z głównych atutów eobuwie.pl. Kupujący ma aż 100 dni na zastanowienie się, czy produkt spełnia jego oczekiwania – od chwili otrzymania zamówienia. Możliwość zwrócenia zakupów w ciągu 100 dni to komfort i spokój. Nawet jeśli przesyłka dotrze do domu pod naszą nieobecność lub przez kilka tygodni będziemy się wahać, czy zakup był odpowiedni – czas ten spokojnie wystarczy, aby spokojnie przemyśleć swoją decyzję. Takie wsparcie klienta pozwala robić bezstresowe zakupy.

Procedura zwrotów w eobuwie.pl

Zwrot najłatwiej będzie wykonać osobom, które posiadają konto w serwisie eobuwie.pl. Zaloguj się, wybierz swoje zamówienie z listy po prawej stronie ekranu i postępuj zgodnie z prostymi instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Cały proces jest bardzo intuicyjny i zajmuje tylko kilka minut.

Zwrot jako gość w eobuwie.pl

Jeśli zrobiłeś(-aś) zakupy bez logowania się na konto, nie martw się. To wcale nie oznacza, że nie możesz oddać towaru. Wystarczy, że przygotujesz numer zamówienia oraz swój adres e-mail. Wejdź w ten link i postępuj zgodnie z instrukcjami. Numer zamówienia, który będzie Ci potrzebny, znajdziesz w mailu potwierdzającym przyjęcie zlecenia do realizacji.

Źródło: Depositphotos

W jaki sposób można zwrócić towar na eobuwie.pl?

Istnieją 3 różne sposoby zwrotu produktów zakupionych w sklepie internetowym eobuwie.pl.

Paczkomat InPost 24/7 – Zwrot poprzez Paczkomat InPost to kwestia kilku kliknięć. Po wypełnieniu formularza zwrotu na stronie otrzymasz kod, który pozwoli umieścić przesyłkę zwrotną w Paczkomacie. Po prostu podaj adres e-mail oraz numer telefonu powiązany z kontem InPost. Zwrot automatycznie utworzy się w aplikacji. Przygotuj paczkę i udaj się do dowolnego Paczkomatu. Zeskanuj kod QR z aplikacji lub wprowadź kod zwrotu na ekranie Paczkomatu – to wszystko! Pamiętaj tylko, że na wysłanie wygenerowanej przesyłki masz określony czas, czyli 45 dni.

– Podobnie jak przy Paczkomacie, wypełniasz formularz zwrotu online i otrzymujesz specjalny kod. Następnie nadajesz paczkę w wybranym punkcie DPD, który znajduje się najbliżej Ciebie. Kurier DPD – Jeśli nie chcesz wychodzić z domu, po przesyłkę może zgłosić się umówiony wcześniej kurier DPD. Wypełniasz formularz zwrotu na stronie eobuwie.pl, zamawiasz transport bezpośrednio do domu. Kurier pojawi się pod wskazanym adresem w ciągu maks. 2 dni roboczych.

Zwrot w eobuwie.pl: Co się dzieje po odesłaniu produktu?

Po odesłaniu produktu następuje proces weryfikacji zgodności z informacjami podanymi w formularzu online. Po pozytywnej weryfikacji otrzymasz potwierdzenie, które przyjdzie w oddzielnej wiadomości e-mail. Choć sklep ma formalnie 14 dni na weryfikację, zazwyczaj udaje się to zrobić szybciej, a przynajmniej tak deklaruje eobuwie.pl na swojej stronie internetowej.

Ile trzeba czekać na pieniądze po zwrocie produktu w eobuwie.pl?

W przypadku zwrotu środków sklep postępuje zgodnie z wybraną metodą płatności. W ciągu 14 dni od daty otrzymania pozytywnej weryfikacji zwrotu pieniądze powinny trafić na Twoje konto. Jeśli płaciłeś(-aś) za zamówienie za pomocą BLIK-a, PayU, PayPo, PayPal, karty, Apple Pay lub Google Pay, środki zostaną zwrócone tą samą metodą, którą pierwotnie wykorzystano do opłacenia zamówienia. W przypadku płatności przy odbiorze pieniądze zostaną zwrócone na konto bankowe wskazane w formularzu online.

Sklep stacjonarny eobuwie.pl – zwroty

Jeśli zakupu dokonano w sklepie stacjonarnym eobuwie.pl zwrot nie może być zrealizowany przez internet. Paczkomat i usługi kurierskie niestety nie zadziałają w tym przypadku. Po dotarciu do sklepu stacjonarnego poproś o wypełnienie formularza zwrotu przez obsługę. Zwróć uwagę, że istotne jest zachowanie oryginalnego opakowania oraz wszystkich metek na produkcie. To kluczowe elementy, które będą wymagane podczas procedury zwrotu.