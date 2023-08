InPost na lotnisku – zostaw w Paczkomacie rzeczy, które nie przeszły kontroli

Czasem zdarza się tak, że przez przypadek lub z powodu niewiedzy wrzucimy do torby podróżnej wartościowy przedmiot, który nie może zostać przepuszczony przez kontrolę bezpieczeństwa na lotnisku. Jeśli kiedykolwiek zdarzyła Ci się taka sytuacja, to doskonale znasz towarzyszący jej stres i zakłopotanie, zwłaszcza gdy do odlotu zostało już niewiele czasu. InPost postanowił więc oszczędzić pasażerom tych negatywnych emocji, umieszczając na warszawskim lotnisku Paczkomat, w którym przechować można przedmioty narażone na wyrzucenie.

Paczkomat na lotnisku, czyli jak oszczędzić wartościowe przedmioty

Z badań InPostu wynika, że aż 62% ankietowanych pasażerów wyraziło chęć skorzystania z usługi wysyłki zatrzymanego podczas kontroli przedmiotu do wybranego Paczkomatu. Wychodząc więc naprzeciw oczekiwaniom klientów, polskie przedsiębiorstwo nawiązało współpracę z Lotniskiem Chopina w Warszawie i postawiło tam jedną ze swoich maszyn.

Źródło: Lotnisko Chopina

Paczkomat stanął na w strefie kontroli bagażu przy przejściu Fast Track E, skąd podróżni będą mogli w prosty sposób nadać przesyłkę przy pomocy aplikacji mobilnej.

„Dla przedmiotów nielotów”

Załóżmy, że masz ze sobą drogie perfumy o pojemności powyżej 100 ml, lub ulubiony scyzoryk pamiątkowy. Takich przedmiotów szkoda wyrzucać, a ze względów bezpieczeństwa na pewno zostaną zatrzymane podczas kontroli. Osoby, które będą chciały uniknąć ich utraty i zdecydują się na skorzystanie z usług InPostu, będą mogły wykupić opcję Fast Track, korzystając z szybkiego przejścia w części E, a następnie pokazać przedmiot obsłudze lotniska i spakować go do specjalnego opakowania kartonowego. Po załatwieniu tych formalności zostaje już tylko nadać paczkę w aplikacji mobilnej InPost i udać się do kontroli bezpieczeństwa bezpośrednio w strefie Fast Track.

„Wartościowe przedmioty, które przez przypadek zostały w bagażu podręcznym, mogą bardzo utrudnić życie podróżnym. Trzeba je wyrzucić albo wrócić i włożyć do odprawionego bagażu rejestrowanego. To nie tylko kłopot, ale i spory stres. Teraz Paczkomat rozwiązuje ten problem — można szybko i niedrogo zabezpieczyć takie rzeczy, nie wydłużając odprawy” – Waldemar Brzoska, dyrektor biura ekspansji

Przesyłkę z przedmiotem odrzuconym podczas kontroli można nadać do wybranego Paczkomatu lub pod wskazany adres, co spotkało się z ciepłym odbiorem ze strony klientów. Dla ułatwienia w strefie przeznaczonej do pakowania umieszczono także papierowe wypełniacze i taśmy, by podróżni mieli pewność, że ich własność dotrze do celu w jednym kawałku.

Źródło: Depositphotos

Jeśli więc podczas wizyty na Lotnisku Chopina zdarzy Wam się hipotetyczna sytuacja z problemem podczas kontroli, to pamiętajcie, że nie musicie wyrzucać wartościowej zawartości bagażu, która nie spełnia wymaganych norm.

„Proste rozwiązanie, jakim jest nadanie w urządzeniu, będzie ułatwieniem zarówno dla podróżnych, jak i dla pracowników lotniska. Cieszymy się, że wspólnie z firmą InPost możemy zaoferować pasażerom to wyjątkowe rozwiązanie” – Anna Dermont, rzecznik Lotniska Chopina

