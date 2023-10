Nowe Paczkomaty InPostu zasilane… przystankami autobusowymi

Generalnie największą bolączką znalezienia nowych miejsc pod automaty paczkowe, jest nie tylko sensowna i optymalna lokalizacja, ale i podłączenie je pod wymagane zasilanie elektryczne.

Jedynie SwipBox dostarcza operatorowi DPD automaty z własnym zasilaniem, w przypadku innych operatorów trzeba poszukiwać nowych rozwiązań. Słuszny i chyba jedyny teraz kierunek obrał InPost, rozpoczynając we współpracy w włodarzami małych miasteczek i wsi, montaż swoich automatów przy przystankach autobusowych zasilanych energią słoneczną.

Gerard Przybyła, Przewodniczący Rady Gminy Nędza:

Jest nam niezmiernie miło, że to właśnie u nas rozpoczyna się ten nowy, wspaniały projekt. Firma InPost aktywnie wspiera lokalne działania na rzecz naszych mieszkańców. Ten projekt wpisuje się w działania proekologiczne Gminy, a sama wiata poprawia również walory estetyczne otoczenia. Dzięki dobrym i stałym kontaktom z InPost udało się już zrealizować kilka wspólnych projektów. Wierzę, że będziemy kontynuować tę owocną współpracę.



Jak widać, to niewielkie Paczkomaty,- mniejsze niż same wiaty przystankowe, no ale w przypadku miasteczek i wsi może to być wystarczające rozwiązanie. Urządzenia te są w pełni zasilane z 4 paneli słonecznych o łącznej powierzchni 5,25 m², umieszczonych na dachu przystanków. Rocznie wytwarzają one 680 kWh, z czego 71% energii przypada na zasilanie urządzenia Paczkomat, a 21% pożytkowane ma być na potrzeby osób oczekujących na transport,- między innymi na oświetlenie przystanku, zasilanie gniazda USB czy ładowarek indukcyjnych.

To na razie start projektu, po zainstalowaniu pierwszej wiaty solarnej w gminie Nędza, kolejne dwie mają zostać uruchomione w Kielcach oraz w gminie Słupno.

Źródło: InPost.