Gracze proszą o zwrot pieniędzy za konsolową wersję Cyberpunk 2077

Wyczekiwana latami premiera Cyberpunk 2077 już za nami. Kto śledzi temat ten wie, że w wydaniu na PC — gra miewa rozmaite błędy, ale działa. Lepiej lub gorzej, z fatalną detekcją kolizji i „głupią sztuczną inteligencją”, ale działa. Konsolowe wydanie gry to kraina nieszczęść — zarówno gracze jak i recenzenci nie zostawiają na tej wersji suchej nitki (zobacz: Konsolowy Cyberpunk 2077 to dramat. Gracze nie mają litości i wystawiają fatalne oceny polskiej grze). Jest tragicznie – i nie ma w sumie o czym dyskutować, nawet Digital Foundry działanie gry na PlayStation 4 określili mianem nieakceptowalnego. Sam dziwię się, że kilka dni po premierze nie ma żadnych informacji na temat zbiorowego pozwu w Stanach Zjednoczonych, ale na forum Reddit pojawiły się wpisy użytkowników którzy byli tak zmęczeni fatalnym działaniem gry że skontaktowali się z Sony by poprosić o możliwość zwrotu produktu. Po tym co słyszałem od przygotowującego recenzję CP2077 w wersji PS4 redakcyjnego kolegi (jutro pojawi się online) — nie jestem ani trochę zdziwiony.

Udaje się zwrócić cyfrową wersję gry i odzyskać pieniądze za Cyberpunk 2077 — informują użytkownicy forum Reddit

Jak informuje w swoim wpisie jeden z użytkowników — po kilkudziesięciu minutach spędzonych na słuchawce ze wsparciem Sony, udało mu się wywalczyć możliwość oddania gry (wersji cyfrowej) i odzyskania pieniędzy. W odpowiedzi na jego wpis wypowiedzieli się także inni, którzy podążyli tą samą ścieżką. Miło ze strony Sony — ale najprawdopodobniej wynika to wprost z ich regulaminu, gdzie znalazł się zapis o wyjątkach z wadliwymi treściami:

Zakup materiałów cyfrowych możesz anulować w ciągu 14 dni od daty transakcji i otrzymać zwrot pieniędzy, o ile nie rozpocząłeś ich pobierania lub przesyłania strumieniowego. Uzyskanie zwrotu środków nie jest możliwe w przypadku materiałów cyfrowych, których pobieranie lub przesyłanie strumieniowe zostało już rozpoczęte, ani w przypadku wirtualnych zasobów konsumpcyjnych, które zostały już przesłane. Wyjątek stanowią przypadki, gdy treści te są wadliwe.

8 errors in the last 2 hours. @CyberpunkGame @PlayStation @AskPlayStation how do I get a refund? — Method (@puzzle_em) December 13, 2020

Do takiej sytuacji nigdy by nie doszło, gdyby nie zabrakło kontroli jakości

Reakcje graczy PC i konsolowych są zupełnie inne, ale to tak naprawdę zupełnie inne jakościowo gry. Tak, wiadomo ile razy przenoszono premierę CP2077, wiemy że była to najbardziej oczekiwana gra ostatnich lat, ale to co otrzymali konsolowcy nigdy nie powinno było się pojawić w formie innej, niż darmowa beta czy inne early access. I choć CD Projekt RED robi co tylko w jego mocy by gra zaczęła działać (a poza niekontrolowanym wyłączaniem się gry widziałem też skargi na błędy uniemożliwiające ukończenie zadań) — dlatego już w piątkowy wieczór pojawił się pierwszy hot fix. Trudno tutaj jednak mówić o naprawie gry — to jeden (z wielu?) kroków ku lepszemu.

Najbardziej w tej sytuacji zabrakło mi jakiejkolwiek kontroli ze strony Sony. Tak, ja wiem że świat gier się zmienił i wymysły sprzed kilku dekad jak „Nintendo Seal of Quality” odeszły w zapomnienie, ale może jednak… powinny wrócić? Regularnie też powtarza się opinia na temat tego, że gra jest super, ale konsolowcy czują się zmuszeni by ją póki co odłożyć i czekać na łatki. To jednak o tyle głupie, że jak wrócą do tytułu za kilka(naście) miesięcy — ten będzie prawdopodobnie kosztował dużo mniej niż obecnie…