Zwolnienia w branży IT - jak to wygląda w Polsce?

Okres pandemii i przeniesienie wielu aktywności do internetu to było prawdziwe eldorado dla największych firm z branży IT na całym świecie. Jednak aktualne doniesienia o zwolnieniach w tym segmencie budzą niepokój również w naszym kraju. Jest się czego obawiać?

Odpowiedzi na to pytanie dostarcza nam najnowsze badanie firmy konsultingowej w obszarze IT - Awareson. Zanim jednak przejdziemy do niego, zatrzymajmy się na chwilę nad tymi zwolnieniami w IT - w kontekście rynku, którego najbardziej to dotknęło, a więc USA.

W kraju tym branża IT zatrudnia około 4 mln osób, a od przełomu roku 2022 i 2023 dokonano redukcji zatrudnienia na poziomie aż 300 tys. osób. Między innymi w:

Google - 12 tys. pracowników,

Facebook - 11 tys. (planowane kolejne 10 tys.)

Amazon - 11 tys.,

Microsoft - 10 tys.,

Twitter - 3,5 tys.,

Tesla - 6 tys.

W okresie pandemii firmy te zatrudniały dwa razy więcej pracowników niż przed pandemią, co się więc wydarzyło po? Niech odpowiedzią będzie tu opinia ekonomisty - wydaje się niezwykle trafna.

Piotr Kuczyński, ekonomista, analityk DI Xelion:

Przede wszystkim zwolnienia są wynikiem sukcesu firm IT w czasach pandemii. Trochę bezmyślnie ich zarządy założyły, że wzrost liczby klientów jest nowym trendem, który będzie kontynuowany w kolejnych latach. Stąd między innymi sięgające gwiazd wyceny spółek z tego sektora notowanych na Wall Street. Kolejnym powodem jest inflacja i związana z nią polityka Fed. Wysoka inflacja z czasem znacznie zmniejszyła oszczędności i popyt konsumpcyjny.

Czy w Polsce czeka nas podobny scenariusz? Według innych ekspertów i obserwacji podobnych kryzysów zza oceanu, te docierały do nas po około 2,3 kwartałach. Wyniki badania Awareson dają nam jednak nieco inny obraz polskiego rynku IT - w badaniu tym wzięło udział 140 spółek technologicznych i firm z dużymi działami IT w Polsce.



Jeśli chodzi o plany odnośnie nowych projektów firm IT w Polsce w porównaniu z rokiem 2022, wygląda to nader optymistycznie. Wprawdzie prawie 12% firm planuje ich zmniejszenie, ale 37% przewiduje, iż ich liczba będzie większa, a w przypadku 41% nie zmieni się w porównaniu z rokiem ubiegłym.



Większa liczba projektów i nadal zgłaszane zapotrzebowanie na nowych specjalistów IT, nawet przy takim samy poziomie projektów, nad którymi pracują, przekłada się rzecz jasna na zwiększenie zatrudnienia w tej branży, i to planuje aż 62% firm. Jedynie co piąta firma nie będzie zwiększała zatrudnienia, a tylko 16% dokona redukcji.



Najczęściej firmy te będą rekrutować programistów, rzecz jasna - to jest niezmienne od kilku lat, z dużym doświadczeniem, a więc seniorów, ekspertów i regularów. Co ciekawe, w Polsce nie widać jeszcze tego boomu na sztuczną inteligencję, specjalistów w tej dziedzinie planuje zatrudniać tylko 7% firm.



Jeśli zaś chodzi o zwolnienia, te dotkną w największym stopniu juniorów i midów - na czoło wysuwają się też specjaliści z obszaru programowania jak i testowania z mniejszym doświadczeniem.



Na koniec zerknijmy na równie interesującą w kontekście inflacji kwestię zarobków. Firmy z branży IT planują wprawdzie podwyżki wynagrodzeń w tym roku, w większości jednak nie więcej niż o 10%. Co piąta spółka spodziewa się podwyżek powyżej 10%, a 27,5% nie planuje ich w ogóle, a tylko 4% mówi o zmniejszaniu oferowanych pensji.

