Oferty pracy a realne zarobki - zapytano 3 tys. specjalistów IT, ile naprawdę zarabiają

Pewnie jesteście już zmęczeni raportami z zarobków w branży IT, przygotowanymi tylko na podstawie ogłoszeń o pracę dla specjalistów IT. Portal Just Join IT postanowił więc nieco urozmaicić Wam ten obszar, dodatkowymi danymi z realnych ich zarobków.

Dla porządku jednak, zerknijmy na początek chociaż na te ogólne dane z ogłoszeń na portalu Just Join IT, zamieszczonych w całym 2022 roku.

Porównując zarobki w ubiegłym roku z tymi oferowanymi w 2021 roku, niezależnie od doświadczenia, specjaliści IT otrzymali spore podwyżki, zarówno w umowach o pracę, jak i przy kontraktach B2B.



Uśredniając wszystkie poziomy doświadczeń i specjalizacje, rozpiętość zarobków w branży IT mieściła się w przedziale od 7,5 tys. zł do aż 27 tys. zł miesięcznie. Na największe zarobki mogli liczyć specjaliści DevOps - 46 tys. zł na umowie o pracę i aż 90 tys. zł przy umowie B2B - co ważne to już dane z realnych zarobków, nie z ogłoszeń o pracę.

Piotr Nowosielski, CEO Just Join IT:

W tym roku w naszym raporcie postanowiliśmy zbadać kondycję rynku pracy w IT zarówno z perspektywy pracodawców, jak i pracowników, dlatego dajemy dostęp nie tylko do danych o wynagrodzeniach z ogłoszeń o pracę, ale także z badania realnych zarobków specjalistów.

Realne zarobki a wynagrodzenia w ofertach o pracę w branży IT

Portal Just Join IT zapytał 3 tys. specjalistów IT o to, ile zarabiają aktualnie i okazało się, że zarobki te różnią się nieco od tych podawanych w ogłoszeniach - zarówno w dół, jak i w górę.



I tak, średnie realne zarobki na UoP deklarowane przez juniorów i seniorów są nieznacznie niższe od wynagrodzeń podawanych w ogłoszeniach. Z kolei midzi na umowę o pracę zarabiają o 2,5 tys. brutto mniej niż podawane jest w ogłoszeniach. Natomiast w przypadku kontraktów B2B, juniorzy w rzeczywistości zarabiają o kilkaset złotych mniej niż obiecywane zarobki podawane w ogłoszeniach, u midów jest to średnio prawie 500 zł więcej, a u seniorów prawie 4 tys. zł więcej.

Z pełnym raportem portalu Just Join IT - "Raport wynagrodzeń i realnych zarobków w IT 2022", możecie zapoznać się pod tym linkiem (pdf). Znajdziecie tam wykresy z realnymi zarobkami w podziale na kategorie specjalizacji - raport jest obszerny, ale interaktywny, z łatwością i szybko przejdziecie do właściwej części.

Źródło: Just Join IT.

Stock Image from Depositphotos.