Trzeba przyznać, że coraz bardziej urozmaicone są te raporty naszych portali z ogłoszeniami o pracę w branży IT. To już nie tylko zarobki płacowe, ale sięganie głębiej - do podstaw.

Tym razem portal Just Join IT zapytał 200 studentów uczelni technicznych w Polsce o najbardziej przyszłościowe języki programowania. Generalnie próba niezbyt duża, ale za to dobrana idealnie - do badania wybrano studentów z kierunków takich jak informatyka, cyberbezpieczeństwo czy computer science.

Charakterystyka próby pod względem szukania pracy:

21% nie pracuje i nie poszukuje pracy

40% nie pracuje i aktywnie poszukuje pracy

21% pracuje i nie szuka lepszej pracy

22% pracuje i rozgląda się za nową pracą

Zapytano więc ich, o ich zadaniem najbardziej perspektywiczne języki programowania - na drugim i czwartym miejscu znalazły się JavaScript i Java, co może wynikać z ich uniwersalności i rozpowszechnieniu. Jednak na pierwszej pozycji znalazł się najczęściej wskazywany Python (ponad 63%), czyli z duchem czasu i rozpowszechnieniem się obecnie tematu SI niemal na całym świecie.



Klaudia Sobolewska, koordynatorka Programu Ambasadorskiego Just Join IT:

Z drugiej strony mamy do czynienia z boomem sztucznej inteligencji, przy której wykorzystywany jest Python, co sprawia, że jego popularność bardzo rośnie, także wśród studentów IT. AI operuje na wielkich zbiorach danych, a więc zarządzanie nimi i ich bezpieczeństwo są obecnie postrzegane przez młodych ludzi jako kluczowe obszary rozwoju. Tam też może być wkrótce najwięcej pieniędzy.

Podobne dane płyną wprost ze szkoły programowania Kodilla.com, gdzie na czoło popularności wysuwają się kursy z zakresu właśnie Pythona, Data Science czy Javy.

Magdalena Rogóż, ekspertka ds. rynku IT ze szkoły programowania online Kodilla.com:

Nasze kursy przede wszystkim wybierają osoby, które kształcą się lub ukończyły już swoją edukację na kierunkach informatycznych i im pokrewnych. Są też osoby, które edukowały się bardziej w stronę analityki biznesowej czy finansów, gdzie coraz popularniejsze są technologie związane z Data Science. W tym obszarze można liczyć na duży rozwój, ale też wysokie zarobki.



Z samego badania Just Join IT wynika też, iż 40% studentów kształci się w kierunku technologii backendowych, 12% wybiera frontend, 7% testowanie aplikacji, a 6% administrowanie systemami oraz obszar DevOps, ale jednocześnie - co trzeci student nie wybrał dla siebie jeszcze wiodącej specjalizacji.



Czy obecni studenci mają już jakieś oczekiwania od przyszłych pracodawców? Oczywiście, że tak i zdecydowana ich większość - 70%, aplikuje najchętniej na oferty z wymaganiami zbieżnymi z ich umiejętnościami. Na dalszych miejscach wymieniane są oferty, z zamieszczonymi widełkami płacowymi, istotna jest też potrzeba identyfikacji z marką czy oryginalność danego ogłoszenia o pracę.



Jeśli chodzi o miejsca, w których szukają już pracy, najwięcej studentów uczelni technicznych (63%) robi to z poziomu kilku portali z ogłoszeniami o pracę (1/3 ma konta na więcej niż 3 platformach), a tylko 4% ma swój jeden ulubiony.

Źródło: Just Join IT.