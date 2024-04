Nie ulega wątpliwości, iż poprzedni rok zrewidował w całej branży IT poziom zatrudnienia specjalistów, napompowany do granic możliwości okresem pandemii - mówią o tym wyniki niemal wszystkich raportów opublikowanych w ostatnich miesiącach. Potwierdza to też najnowszy „Raport Płacowy Branży IT 2024” opracowany przez Organizację Pracodawców Usług IT – SoDA.

Zanim jednak o tytułowych danych, dla szerszego poglądu przejdźmy po kolei charakterystykę zbadanych firm, oferujących usługi IT. W badaniu SoDA wzięły udział głównie małe firmy, zatrudniające do 50 osób, ale nie zabrakło też większych firm z ponad 300 osobami na pokładzie.

Jeśli zaś chodzi o samych pracowników technicznych, już w zdecydowanej większości mamy tu firmy, które zatrudniają takowych w liczbie od 11 do 50 - 60%.

Największą reprezentację mają tu specjaliści IT w wieku pomiędzy 26 a 35 lat, zatrudnieni na kontraktach B2B.

W zdecydowanej większości są to mężczyźni, którzy stanowią 83% załogi, i sytuacja ta nieuległa zmianie w porównaniu z rokiem 2022.

Przy czym kobiety częściej decydują się na umowę o pracę, tutaj odsetek kobiet jest niemal tożsamy z odsetkiem mężczyzn, wybierających w miejsce umowy o pracę kontrakty B2B.

Mamy tu też spore dysproporcje w wynagrodzeniach, aż w 80% przypadków mężczyźni zarabiają więcej niż kobiety, zatrudnione na takich samych stanowiskach. Wyjątkiem jest tutaj tylko kilka stanowisk, na których kobiety albo zarabiają tyle samo co mężczyźni, albo więcej.

Przechodząc już do samego zatrudnienia w branży IT, z roku na rok da się zauważyć zmniejszającą się rotację specjalistów IT, w 2022 roku zmniejszyła się ona o 3 p.p. w porównaniu z rokiem 2021, a w ubiegłym roku o 5 p.p. w porównaniu z 2022 rokiem.

Konrad Weiske, wiceprezes SoDA, CEO Spyrosoft:

Globalne spowolnienie gospodarcze ostudziło zapał do inwestycji w digitalizację, zmniejszając tym samym popyt na nasze usługi. W konsekwencji, firmy IT zostały zmuszone do poszukiwania oszczędności także w obszarze kapitału ludzkiego, między innymi poprzez redukcję zatrudnienia. Przez to, obraz rynku pracy IT w 2023 r. nie był już tak dynamiczny, jak w 2022 r. – spadła liczba wakatów, podobnie jak dobrowolna rotacja pracowników.

W ten sposób doszliśmy już do tytułowych zwolnień w branży IT, na które zdecydowały się firmy w całym zeszłym roku. Okazuje się, że największa redukcja zatrudnienia miała miejsce w małych firmach, zatrudniających do 50 osób - ponad 1/4 załogi.

Nieco mniejszy poziom zwolnień dotknął firmy zatrudniające pomiędzy 101 a 200 pracowników - 24% oraz pomiędzy 51 a 100 - 21%. Warto też zauważyć, że największe zwolnienia miały miejsce w firmach z większych miejscowości - powyżej 300 tys. mieszkańców.

Ignacy Święcicki, Kierownik Zespołu Gospodarki Cyfrowej w Państwowym Instytucie Ekonomicznym:

Raport przygotowany przez SoDA pokazuje unikalne dane dotyczące realnych wynagrodzeń w branży IT. Przedstawione dane są dobrym podsumowaniem trudnego roku w IT, w którym głośno było o zwolnieniach i spowolnieniu w branży. Widać też jednak jasne strony – stały wzrost wynagrodzeń (w przypadku umów o pracę znacząco powyżej stopy inflacji) czy mniejszy wskaźnik rotacji.

Mamy też tu optymistyczne wieści, redukcja zatrudnienia w branży IT wpłynęła pozytywnie na wzrosty wynagrodzeń, zwłaszcza przy umowach o pracę, które w porównaniu z rokiem 2022 urosły o 22%. Umowy B2B to mniejszy wzrost na poziomie 13%.

Mediana wynagrodzeń przy kontraktach B2B wyniosła w ubiegłym roku ponad 22 tys. zł (19,5 tys. w roku 2022), a przy umowach o pracę 13,5 tys. zł (11 tys. zł w 2022 roku).

Paweł Pustelnik, wiceprezes SoDA i COO Future Processing:

Wynagrodzenia specjalistów IT wciąż rosną pomimo trudniejszego okresu dla branży. Rynek nie jest jednorodny. Firmy w różnych momentach decydowały się na przyznanie podwyżek. Wciąż pewne specjalizacje cieszą się większym popytem. Pracowników biegłych w tych technologiach trudno pozyskać, przez co ich wynagrodzenia są zdecydowanie wyższe.

Na najwyższe zarobki mogli liczyć seniorzy DevOps Engineer/Cloud Engineer. Co istotne, specjaliści IT z mniejszym poziomem doświadczenia, również w tej kategorii otrzymują najwyższe wynagrodzenia, zarówno na umowach B2B jak i na umowach o pracę.

Źródło: Organizacja Pracodawców Usług IT – SoDA.

Stock Image from Depositphotos.