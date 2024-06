Zwierzęcy towarzysz w Diablo IV – czym jest i jak go zdobyć

W Diablo IV najlepiej gra się w grupie znajomych, ale jeśli nie masz pod ręką kompana, który pomoże Ci szatkować monstra błąkające się po Sanktuarium, to możesz liczyć na wsparcie wirtualnego, czworonożnego kompana. Do najnowszego hitu Blizzarda zmierza ogromne rozszerzenie, zaplanowane na październik, ale już teraz możecie odebrać zawartość cyfrową w ramach przystawki. To zwierzęcy towarzysz, który dołączy do Was za darmo.

Zwierzęta w Diablo IV – czym są?

Do Diablo IV trafiły zwierzaki, towarzyszące graczom w trakcie rozgrywki. To jednak nie elementy kosmetyczne, a faktycznie przydatne postacie, pomagające w zbieraniu wypadającego ze stworów złota i wyposażenia. Zwierzęta w Diablo IV przybierać będą różne formy – od psów po dzikie koty – a ich warianty wizualne będzie można zamieniać zarówno poprzez wykonywanie zadań w grze, jaki i bezpośrednie zakupy w wewnętrznym sklepie.

Źródło: Blizzard

Warto jednak pamiętać, że zwięrzęta – niezależnie od rodzaju – nie będą pomagały w walce. Nie podelgają także obrażeniom ze strony napotkanych wrogów.

Jak odblokować zwierzaka za darmo w Diablo IV?

Czworonożni partnerzy są częścią większego rozszerzenia Vessel of Hatred, które ukaże się 8 października i wprowadzi do gry między innymi klasę Spirytystów, czyli mitycznych wojowników, głęboko powiązanych właśnie ze światem zwierząt. Dodatek jest płatny, ale w ramach prezentu Blizzard już dziś pozwala graczom na odbiór jednego zwierzęcego towarzysza bez dodatkowych wydatków – to suczka Asheara, do której dostęp uzyskujemy po wykonaniu zadania Wierny towarzysz.

Źródło: Blizzard

Aby tego dokonać, wystarczy wyruszyć do Kiowosadu, a następnie udać się na północno-zachodni kraniec miasta. Tam czekać będzie sympatyczny piesek, z którym trzeba wejść w interakcję. Po wykonaniu zadania zwierzęcy towarzysz zostanie na stałe przypisany do postaci.

Inne warianty zwierząt w Diablo IV

Jeśli chcielibyście podróżować przez Sanktuarium z nieco bardziej egzotycznymi partnerami, to konieczne będzie zakupienie dodatku Vessel of Hatred w przedsprzedaży. Ten zawiera Śnieżnego Lamparta Alkora, tygrysicę Natalyi lub psa Hratliego (lub całą trójkę w przypadku zakupu Edycji Ultimate).

Źródło: Blizzard

„Wszyscy gracze Diablo IV mogą już teraz odebrać nowego kompana dostępnego w grze. Zwierzaki pomogą w zbieraniu złota i materiałów, a ponadto będą zaufanymi towarzyszami w podróżach po niebezpiecznym świecie Sanktuarium” – Blizzard

Zmiana modelu zwierzaka będzie możliwa z poziomu garderoby – dokładnie tak, jak w przypadku przedmiotów kosmetycznych, zmieniających wygląd postaci.

Diablo IV – pozostała zawartość dodatku Vessel of Hatred

Nadchodzące rozszerzenie to oczywiście nie tylko zwierzaki. Vessel of Hatred oprócz wspomnianej klasy Spirytystów wprowadza też region Nahantu, który weterani serii mogą kojarzyć z Diablo II – to tereny pełne gęstej dżungli, starożytnych świątyń i zbuntowanych plemion.

Fabuła popchnie gracza w stronę wątku Neireli i mrocznej intrygi Mefista, którą grać będzie musiał rozwiązać samodzielnie lub w asyście najemników tułających się po gęstwinach Nahantu.

Dodatek Vessel of Hatred w najwyższej Edycji Ultimate zawiera:

pancerz spirytysty Przemierzacz Osłony

Śnieżnego Lamparta Alkora

legendarny klejnot Lament Matki w Diablo Immortal

wierzchowca Kot Bojowy z Nahantu i zestaw pancerza

jeden żeton na karnet bojowy premium

3000 szt. platyny

tygrysicę Natalyę

zestaw pancerza Skarb Nahantu (5 zestawów pancerza dla każdej z klas),

element ozdobny Skrzydła Wiary

miejski portal z motywem Nahantu

Źródło obrazka wyróżniającego: Blizzard