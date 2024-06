Napad na kasyno jest niedostępny w GTA Online. Wszystko z powodu niebezpiecznego exploitu

Napad na kasyno w GTA Online to uwielbiana przez graczy misja wieloetapowa, która umożliwia graczom dokonanie skoku na kasyno Diamond Casino & Resort. Wymaga on dokładnego planowania, przygotowań oraz współpracy z innymi graczami. Misja rozpoczyna się od zakupu salonu gier, który służy jako baza operacyjna. Następnie gracze muszą przeprowadzić szereg misji przygotowawczych, takich jak zdobycie sprzętu, pojazdów i informacji niezbędnych do napadu. Napad na kasyno oferuje kilka różnych podejść do wykonania misji, w tym podejście dyskretne, agresywne oraz ukierunkowane na przebrania. Każde z tych podejść wymaga innych strategii i umiejętności. Gracze mogą zdobyć duże sumy pieniędzy oraz cenne przedmioty, ale muszą również pokonać liczne przeszkody i przeciwników, aby odnieść sukces.

Teraz jednak Napad na kasyno w GTA Online nie działa — i nie jest to przypadek, a celowa reakcja Rockstar Games na exploita. Nowo odkryta luka w zabezpieczeniach może prowadzić do złośliwych ataków na graczy i ich konta w GTA Online, co może skutkować kradzieżą pieniędzy, ubrań, przedmiotów i wyglądu postaci — czyli wszystkim, co przez lata zdobywali gracze. W tej chwili więc nie pozostaje nic innego, jak czekanie na aktualizację od Rockstar Games, która naprawi lub usunie exploit.

Czym jest exploit?

Exploit to program, skrypt lub fragment kodu, który wykorzystuje lukę w oprogramowaniu, systemie operacyjnym lub urządzeniu, aby uzyskać nieautoryzowany dostęp lub wywołać niepożądane zachowanie systemu. Celem exploita może być na przykład przejęcie kontroli nad systemem, kradzież danych, wyłączenie systemu lub zainstalowanie złośliwego oprogramowania. Exploity są często wykorzystywane przez cyberprzestępców, ale mogą też być używane przez badaczy bezpieczeństwa do identyfikacji i naprawy luk.

GTA Online sparaliżowane na wszystkich platformach

Dodatkowo, gracze tymczasowo nie mają możliwości zakupu salonów gier. Nieruchomości te będą dostępne do nabycia dopiero po naprawieniu problemu przez Rockstar Games. Dodatkowo informacje sugerują, że problem występuje wyłącznie w wersji GTA na PC — ale mimo to firma z wielkim R i gwiazdką w logo zdecydowała się na wyłączenie Napadu na kasyno na wszystkich platformach. Exploit uważany jest za kolejny RCE, który może wykraść pieniądze, zmienić wygląd awatara i więcej.

Jeśli chcecie znaleźć wszystkie informacje na temat Grand Theft Auto VI ujawnione do tej pory (a było ich naprawdę sporo), zajrzyjcie tutaj. Czekacie? Nie da się ukryć, że przed Rockstar Games ogromne wyzwanie i sprostanie wyśrubowanym do granic możliwości oczekiwaniom graczy może być bardzo trudne. Patrząc jednak na to, że kolejne odsłony serii, za które odpowiada studio (zarówno GTA jak i Red Dead Redemption) można podejrzewać, że „szóstka” przejdzie do historii. Pytanie tylko, czy jako spełnienie marzeń fanów, czy jako jedno z większych rozczarowań ostatnich lat. Co by nie mówić, gra i tak sprzeda się fantastycznie.

