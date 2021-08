Po miesiącach spekulacji i wyczekiwania nareszcie otrzymujemy zwiastun trzeciego solowego filmu Spider-Man: No Way Home. Marvel i Sony ujawniają wiele, ale na największe niespodzianki jeszcze zaczekamy.

Dr Octopus i Green Goblin w Spider-Man: No Way Home

Nadchodzący film będzie trzecią solową odsłoną przygód Petera Parkera w ramach uniwersum Marvela, ale wkrótce ta historia może się zmienić. Wszyscy wyczekiwaliśmy potwierdzenia, że nowy film włączy do uniwersum poprzednie odsłony z Tobey'm Maguire'em oraz Andrew Garfieldem. Jak na razie to nie nastąpiło, ale w "Spider-Man: No Way Home" zobaczymy wcielających się w Green Goblina oraz Dr Octopusa Williama Dafoe oraz Alfreda Molinę - tego drugiego zobaczycie w zwiastunie już dziś, ale obecność Green Goblina tylko zaznaczono.

Zwiastun Spider-Man: No Way Home

Główny wątek fabuły filmu jest dokładnie taki, jakiego się spodziewano. Po ujawnieniu przez Mysterio tożsamości Spider-Mana, Pater Parker ma ogromne problemy, z których nie potrafi się wyplątać. Z pomocą przyjdzie Dr Strange, który pomimo ostrzeżeń postanowi Parkerowi pomóc i rzuci zaklęcie sprawiające, że wszyscy zapomną o tym, kim jest chłopak z Nowego Jorku. To budzi pewne zastrzeżenia Petera, bo nie chce utracić znajomości i bliskich relacji z innymi, ale na wycofanie się będzie już za późno.

Czy Spider-Mani z poprzednich filmów się pojawią?

W wyniku zaklęcia zaburzona zostanie stabilność czasoprzestrzeni i powstanie luka do multiwersum. W jej wyniku Parkerowi przyjdzie zmierzyć się ze wspomnianymi Dr Octopusem i Green Goblinem. Czym z kimś jeszcze? Obecność Electro (Jamie Foxx) nie została ujawniona w zwiastunie, podobnie jak i obydwu pozostałych Spider-Manów, więc wciąż nie jest w 100% pewny ich udział w filmie. Skoro jednak do tej pory wszystkie plotki, przecieki i pogłoski się potwierdzały, to chyba szanse na sprawdzenie się pozostałych są naprawdę spore.

Spider-Man: No Way Home będzie mieć premierę 17 grudnia 2021 roku.