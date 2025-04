To ostatnia część serii filmów. Wszystko od niej zależy

Mission: Impossible – The Final Reckoning zmierza do kin, a dziś zobaczyliśmy pełen zwiastun tego widowiska.

Najnowszy zwiastun filmu "Mission: Impossible – The Final Reckoning" rozbudza emocje fanów na całym świecie, obiecując widowisko pełne akcji i kaskaderskich wyczynów, ale jednocześnie przypomina, że to już najprawdopodobniej ostatnia odsłona. Tom Cruise, ikona serii, po raz kolejny udowadnia, że nie ma dla niego rzeczy niemożliwych, prezentując sceny, w których nie zastąpił go dubler. Skok z myśliwca i zwisanie z odwróconego samolotu to tylko przedsmak tego, co czeka nas w kinach.

Zwiastun Mission: Impossible – The Final Reckoning. Kiedy premiera?

Film, który ma zadebiutować 23 maja, pierwotnie planowany jako druga część "Mission: Impossible – Dead Reckoning" z 2023 roku, ale ze względów marketingowych zmieniono tytuł pierwszej odsłony. Fabuła koncentruje się na walce z potężnym programem sztucznej inteligencji, "The Entity" ("byt"), co nadaje filmowi wyjątkowo aktualny kontekst. W obsadzie, oprócz Toma Cruise’a, zobaczymy znane twarze takie jak Simon Pegg, Ving Rhames, Vanessa Kirby, Hayley Atwell, Esai Morales, Shea Whigham, Greg Tarzan Davis oraz Pom Klementieff. Do uniwersum "Mission: Impossible" dołączają również nowe talenty, w tym Hannah Waddingham, Nick Offerman, Lucy Tulugarjuk, Katy O’Brian, Tramell Tillman i Stephen Oyoung.

Nowy zwiastun, który zadebiutował po prezentacji Paramount Pictures na CinemaCon, potwierdza, że misja Ethana Hunta zbliża się do punktu kulminacyjnego. Widzowie mogą spodziewać się epickich scen kaskaderskich, w tym akrobatycznego spotkania Cruise’a z dwupłatowcem Boeing Stearman z lat 30. XX wieku - kolejny ukłon gwiazdora w stronę pasji wobec lotnictwa.

Reżyserowany przez Chrisa McQuarrie’a film zapowiada się na wybuchowe zakończenie serii, które powinno zadowolić fanów. Powrót Hayley Atwell jako tajemniczej złodziejki Grace oraz nawiązania do wcześniejszych filmów z serii dodają całości smaczku. Mimo spekulacji na temat ewentualnego zakończenia przygód Ethana Hunta, w hollywoodzkich blockbusterach nigdy nic nie jest pewne. Ewentualny sukces kasowy, szczególnie na tle rozczarowującego wyniku "Dead Reckoning", może przywrócić plany kontynuacji serii.