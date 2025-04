Disney przywraca legendę. Ten zwiastun daje spore nadzieje!

Disney przywraca kolejną kultową markę - do kin zmierza film "Tron: Ares", do którego zwiastun właśnie został pokazany.

Po wielu latach oczekiwań, Disney w końcu zaprezentował pierwszy zwiastun filmu "Tron: Ares" - trzeciej odsłony kultowej serii, która rozpoczęła się w 1982 roku i kontynuowana była w 2010 roku filmem "Tron: Dziedzictwo". Zwiastun zapowiada mroczniejsze i bardziej intensywne widowisko, w którym wirtualny świat Trona zaczyna przenikać do naszej rzeczywistości.

Reklama

W centrum fabuły znajduje się Ares, program grany przez Jareda Leto, którego zadaniem jest przedostanie się do realnego świata. Zwiastun ukazuje sceny starcia między futurystycznymi motocyklami świetlnymi a policyjnymi samochodami, z których jeden zostaje spektakularnie przecięty na pół. W tle słychać głos Kevina Flynna, postaci granej przez Jeffa Bridgesa, który powraca do serii. Mówi on do Aresa: "Gotowy? Bo nie ma odwrotu."

Tron: Ares - zwiastun filmu i data premiery

Obok Leto i Bridgesa, w filmie zobaczymy oczywiście gwiazdorską obsadę, w tym Evana Petersa, który wciela się w Juliana Dillingera, postać o tym samym nazwisku co antagonista z pierwszego filmu. Ponadto, w filmie wystąpią Greta Lee, Jodie Turner-Smith, Cameron Monaghan, Sarah Desjardins, Hasan Minhaj, Arturo Castro i Gillian Anderson.

Premiera "Tron: Ares" zaplanowana jest na 10 października 2025 roku.

Zwiastun zapowiada niezłe widowisko.Za ścieżkę dźwiękową odpowiada zespół Nine Inch Nails, co dodatkowo podnosi oczekiwania wobec filmu, chociaż dla mnie - wielkiego fana muzyki z drugiej części, za którą odpowiadał Daft Punk - nie brzmi ona już aż tak atrakcyjnie. Wobec produkcji mam jednak spore nadzieje oraz ogromne oczekiwania - liczę, że film będzie co najmniej dobry i otworzy drzwi do częstszego i śmielszego eksplorowania tego uniwersum przez Disney.

Przy okazji, drogie Disney, czy moglibyśmy obejrzeć na Disney+ serial animowany "Tron: Rebelia"?