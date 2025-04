Film "Minecraft" rozbił bank. Żaden film w polskich kinach nie zarobił tak dużo w pierwszy weekend

Gracze przez wiele lat nie mieli zbyt wielu powodów do radości jeśli chodzi o filmowe adaptacje ich ukochanych produkcji. W ostatnich latach jednak nareszcie marki growe są traktowane jak należy - i zarówno filmowe jak i serialowe adaptacje oferują jakość, jakiej od nich od zawsze oczekiwaliśmy.

Czy adaptacja "Minecrafta" stoi na równie wysokim poziomie? Cóż - tu zdania są podzielone. Pewnym jednak jest, że produkcja została wyjątkowo licznie odwiedzona przez widzów na całym świecie. Film bije rekordy popularności nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w Polsce.

Film "Minecraft" detronizuje "Kler" - póki co pod względem finansów. Polacy tłumnie ruszyli do kin

To żadna tajemnica, że poprzeczka w kwestii polskiego box office była zawieszona wysoko. Od 2018 roku to hitowy film Smarzowskiego, „Kler”, mógł pochwalić się tytułem lidera frekwencji podczas weekendu otwarcia. Przyciągnął ponad 935 tys. widzów, co przełożyć się miało na 18,7 mln złotych przychodu. Ale „Minecraft: Film” już teraz zapisał się w historii jako film z największymi wpływami finansowymi w pierwszy weekend wyświetlania w Polsce. Zarobił 6,2 mln dolarów, co przy aktualnych kursach daje ponad 24 miliony złotych. Jak to możliwe? Tutaj nie bez znaczenia pozostaje cena biletów kinowych oraz niezwykle agresywnego marketingu. Swoje robi także również siła marki, a także uniwersalność przekazu.

Oficjalne dane od Warner Bros. Polska. "Minecraft: Film" hitem w polskich kinach

Według informacji udostępnionych przez Warner Bros. Polska, przed końcem weekendu film obejrzało 850 tysięcy widzów. Tym samym do pobicia rekordu „Kleru” brakowało naprawdę niewiele. Jeżeli wczoraj tempo się utrzymało, to „Minecraft: Film” miał szansę zostać pierwszą produkcją w 1989 roku, której uda się przekroczyć milion widzów w weekend otwarcia.

Dotychczas podium wyglądało następująco:

„Kler”: 935 357 widzów (2018); „Pięćdziesiąt twarzy Greya”: 834 479 widzów (2015) Reklama „Shrek Trzeci”: 797 753 widzów (2007).

Źródło: https://www.threads.net/@kinoalertpl/post/DIG8hRpsi_5

To film, który wydawał się być skazanym na sukces - zwłaszcza jeśli weźmeimy pod uwagę gwiazdorską obsadę i przeogromną popularności gry. To produkcja, która od premiery (a ta miała miejsce już 14 lat temu!) zyskała miano najlepiej sprzedającego się tytułu w historii branży. Warto mieć na uwadze, że Minecraft poza tym że jest znakomicie przemyślaną i zaprojektowaną grą, jest również narzędziem edukacyjnym które zgromadziło wokół siebie wierną społeczność. Społeczność, która po tych wszystkich latach jest wciąż blisko gry. Nie bez znaczenia pozostaje także sam pomysł na tę produkcję - bowiem zamiast zagłębiać się w lore, twórcy postanowili wykorzystać charakterystyczną dla tej produkcji estetykę i rozpoznawalne elementy. Takie podejście bez wątpienia się twórcom opłaciło i kto wie. Może w niedalekiej przyszłości doczekamy się podobnego podejścia do innych gier.