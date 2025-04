SkyShowtime za grosze? Taka oferta zwala z nóg

Grupa Polsat Plus rozszerza swoją ofertę streamingową, włączając do niej serwis SkyShowtime. Ta decyzja to istotny dla wielu widzów krok w kierunku ujednolicenia rynku VOD w Polsce, oferując abonentom Plusa i Polsat Box oraz użytkownikom Polsat Box Go dostęp do obszernej biblioteki filmów i seriali.

Reklama

Polsat Box nie trzeba chyba nikomu przedstawiać - to platforma telewizyjna oferująca szeroki zakres kanałów i usług, zarówno w technologii satelitarnej, jak i IPTV oraz internetowej. Polsat Box Go jest z kolei serwisem streamingowym, który udostępnia na życzenie wybrane treści z oferty telewizyjnej oraz dodatkowe filmy i seriale. SkyShowtime, nowy partner Grupy Polsat Plus, to platforma streamingowa z bogatą biblioteką hollywoodzkich produkcji, seriali na wyłączność i lokalnych produkcji oryginalnych.

SkyShowtime taniej. Promocja dla abonentów Polsat Box i Plus

Nowa oferta umożliwia abonentom Plusa dostęp do SkyShowtime za 15 zł miesięcznie, w ramach 24-miesięcznej umowy. W przypadku Polsat Box, cena za SkyShowtime wraz z dwoma kanałami linearnymi (SkyShowtime 1 i SkyShowtime 2) wynosi 10 zł miesięcznie dla wybranych pakietów. Użytkownicy Polsat Box Go mogą natomiast uzyskać dostęp do SkyShowtime i kanałów linearnych w ramach pakietu Premium za 50 zł miesięcznie.

Współpraca ta umożliwia klientom dostęp do szerokiej gamy filmów i seriali, w tym popularnych tytułów, takich jak "Yellowstone", "1883", "1923", "Landman: Negocjator" czy "Lioness". SkyShowtime oferuje również polskie produkcje oryginalne, w tym serial "Śleboda", a niebawem do oferty trafi nowy tytuł "Langer" będący niejako spin-offem "Chyłki" z Playera.

Dodatkowo, użytkownicy Polsat Box i Polsat Box Go otrzymają dostęp do dwóch kanałów telewizyjnych SkyShowtime: