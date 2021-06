Prawdę powiedziawszy ten serial skusił mnie do wykupienia Apple One, które później okazało się darmowe. Jednak to już ostatnie dni darmowego Apple TV+, od lipca trzeba będzie płacić za niego regularną cenę. Nie bez powodu właśnie teraz Apple udostępniło zwiastun drugiego sezonu swojego flagowego serialu The Morning Show, by zachęcić subskrybentów do przedłużenia swoich aktywacji.

The Morning Show to serial o perypetiach skupionych wokół programu popularnej telewizji śniadaniowej, z której zostaje usunięty główny prowadzący Mitch Kessler (Steve Carell), przez co jego partnerka w programie Alex Levy (Jennifer Aniston) zostaje bez pary. Nieoczekiwanie na jego miejsce wybrana zostaje nieznana nikomu reporterka Bradley Jackson (Reese Whiterspoon), co rozpoczyna niezwykle ciekawe wydarzenia, wypełniające cały pierwszy sezon aż do ostatniego odcinka.

Z zaprezentowanego zwiastunu drugiego sezonu wynika, iż człon głównych bohaterów pozostaje bez zmian, nadal zobaczymy w nim głównych bohaterów – Steve Carell, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon oraz Billy Crudup. Dołącza do nich jednak zupełnie nowa postać – Julianna Margulies, co może zwiastować nowe wątki w serialu.