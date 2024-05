Wiemy, ile zużywacie transferu danych. Szok, aż trudno uwierzyć

Żeby lepiej to nakreślić, zacznijmy od zużycia transferu danych w sieciach stacjonarnych, gdzie ograniczeniem jest tylko prędkość, więc łatwo taką średnią wykręcić. Można nawet powiedzieć, że to naturalne zużycie - tyle transferu danych potrzebuje średnio gospodarstwo domowe w Polsce.

Nieco ponad 300 GB w miesiącu. Ile mobilnego? Zaledwie o połowę mniej - 150 GB miesięcznie na osobę.

Z miejsca możemy tu wykluczyć większość abonentów ofert głosowych, gdzie tylko w najdroższych planach mamy większy transfer danych niż 150 GB, więc kto generuje tak wysoką średnią? Oczywiście klienci skazani na internet mobilny w domu.

Co więcej musi być ich tak dużo, ewentualnie niewielka grupa musi wykorzystywać TB danych w miesiącu, by wykręcić taką średnią. Problem w tym, że z jednej strony od stosunkowo niedawna w Play dostępny jest nielimitowany internet mobilny, a z drugiej jest on bardzo drogi.

Pamiętajmy przy tym, że tak wysokiej średniej nie generują wprawdzie klienci ofert głosowych, ale za to znacznie ją zaniżają. Na wykresie wyraźnie widać średnie zużycie w ofertach abonamentowych, czyli zarówno głosowych jak i na internet mobilny. To jeszcze bardziej obrazuje, jak wiele osób chcąc nie chcąc, decyduje się na takie rozwiązanie mimo, że jest dwa czy nawet trzy razy droższe miesięcznie od internetu stacjonarnego.

Można by tu się jeszcze pokusić o przypuszczenie, że tak wysoką średnią generują też po części klienci ofert na kartę, w której to od dwóch lat dostępna jest promocja z setkami gigabajtów co miesiąc, no ale czy to przypadkiem, czy celowo Play nie pokazał tu żucia „kartowców”.

Oczywiście to nie tylko Play, Orange (czyli operator, który ma podobną liczbę klientów mobilnych, co Play - około 17 mln) w 2022 roku podawał, że średnie żucie internetu mobilnego wynosiło 100 GB (źródło), a więc 1:1 tego, to co w tym samym czasie miało miejsce w sieci mobilnej Play.

Z kolei rok temu, T-Mobile zdradził nam (źródło), iż wprawdzie zaledwie 1% klientów przekracza granicę 300 GB miesięcznie, ale to nie znaczy, że większość nie zużywa pomiędzy te 150 GB a 300 GB, do tego ten 1% może dokładać TB transferu danych. Zwłaszcza, że akurat w T-Mobile od dawna jest nielimitowany w dane internet mobilny.

Źródło: Play.

Stock Image from Depositphotos.