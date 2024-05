Internet 5G w telefonie przyspieszył w kwartał aż czterokrotnie

5G w Polsce - kiedyś i dziś

Dla wyjaśnienia poniższych wyników trzeba przypomnieć, iż jeszcze do końca 2023 roku, nowa technologia 5G w Polsce działała jeszcze na starszych, posiadanych przez operatorach częstotliwościach. Orange, Play i T-Mobile swoje 5G uruchomili w posiadanym paśmie 2100 MHz, wykorzystując do tego technologię dynamicznego współdzielenia tego pasma przez użytkowników sieci 4G i 5G - Dynamic Spectrum Sharing (DSS). Z kolei Plus wydzielił osobne pasmo 2600 MHz w technologii TDD dla użytkowników 5G, bez współdzielenia go z użytkownikami LTE.

Powodem tego była oczywiście odkładana w czasie aukcja docelowych częstotliwości 5G w paśmie C: 3400 MHz - 3800 MHz. Co w końcu nastąpiło pod koniec zeszłego roku i od stycznia 2024, uruchamiane jest prawdziwe 5G na kolejnych nadajnikach naszych operatorów. Dzisiejszy raport Speedtest.pl ze średnich prędkości internetu 5G w rozbiciu na miasta, pokazuje w których lokalizacjach jest obecnie największe zagęszczenie nadajników z C-band.

Prędkość internetu 5G w polskim miastach - dane pobierane i wysyłane

I tak, z najwyższych prędkości mogą cieszyć się teraz mieszkańcy Krakowa, gdzie średnia prędkość przy pobieranych danych wynosi aż 289 Mb/s, kiedy jeszcze w IV kwartale 2023 roku było to zaledwie 77 Mb/s, a więc internet był niemal czterokrotnie wolniejszy.

Kraków, często wskutek problemów z pozwoleniami na budowę nadajników (szczególnie w starej części miasta), miewał problemy z jakością internetu mobilnego. Ale obecne wyniki wskazują, że ten czas dawna stolica Polski ma już chyba za sobą.

Niewiele niższe wyniki odnotowano w Katowicach, Poznaniu czy Warszawie, a najniższe w Białymstoku i Szczecinie - poniżej 200 Mb/s.

Co z prędkością wysyłanych danych? Tutaj nie mamy aż tak spektakularnych wzrostów, najszybciej jest we Wrocławiu - 46 Mb/s, w IV kwartale był to wynik na poziomie 33 Mb/s, drugie miejsce zajmuje Kraków z wynikiem odpowiednio 42 Mb/s i 29 Mb/s, a podium zamyka Lublin, gdzie średnia prędkość wysyłanych danych wzrosła z 25 Mb/s do 40 Mb/s.

Na końcu stawki mamy ponownie Białystok z wynikiem niewiele wyższym niż w ostatnim kwartale 2023 roku, a na ostatnim miejscu Katowice z prędkością 25 Mb/s - wzrost z 21 Mb/s.

Prędkość internetu mobilnego w polskich miastach - w każdej technologii

Siłą rzeczy wzrosły też średnie prędkości pobieranych danych w przypadku wyników pomiarów w każdej technologii - 3G/4G/5G.

W czołówce miast z najszybszym internetem mobilnym 3G/4G/5G również znajdują się największe miasta, co jest oczywistą konsekwencją rozpoczęcia rolloutu nowego 5G od największych miejscowości.

W tym rankingu prędkości, najszybciej jest w Katowicach: 142 Mb/s, wzrost z 57 Mb/s w ostatnim kwartale 2023 roku. Dalej mamy Olsztyn i Warszawę z podobnymi osiągami.

Czołówka grupy miast z wynikami poniżej 100 Mb/s przy pobieranych danych to Chorzów, Kołobrzeg i Zielona Góra, a stawkę zamykają dwa miasta z wynikami poniżej 50 Mb/s - Żary i Konin.

Źródło: Speedtest.pl