Nowa oferta w nju mobile! To teraz najtańsza oferta na kartę

Po szeregu zmian w podstawowej ofercie nju mobile na abonament komórkowy, subskrypcję i internet mobilny, czas na zmiany w ofercie na kartę i to konkretne, bo to zupełnie nowa odsłona.

Stara oferta na kartę w nju mobile

W dotychczasowej ofercie na kartę w nju mobile, mieliśmy dwa pakiety - tzw. „dniówka”, w której to płaciliśmy maksymalnie 1,20 zł dziennie za nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 250 MB transferu danych (po pół roku stażu 500 MB, po roku 625 MB, po półtora roku 625 MB, a po dwóch latach 750 MB).

To była dobra opcja dla osób, które nie korzystają z transferu danych w telefonie, a aktywność w wykonywaniu połączeń czy wysyłaniu wiadomości ogranicza się do kilkunastu dni w miesiącu. Dajmy na to przy 10 dniach, miesięczny koszt zamknąłby się na poziomie 12 zł. Niestety, ten pakiet znika z nowej oferty na kartę w nju mobile.

Drugi z kolei pakiet, kosztował 29 zł i oprócz pełnego no limit na rozmowy i wiadomości, dostawaliśmy tu limit 10 GB transferu danych na start, po pół roku 20 GB, po roku 25 GB, a po dwóch latach 30 GB. Ten pakiet również znika, co oba zastąpi?

Nowa oferta na kartę w nju mobile

W nowej ofercie na kartę nju mobile, również mamy dwa pakiety, ale o zupełnie innej konstrukcji.

Przede wszystkim, dostępna tu jest opcja - wszystko za nie więcej niż…, czyli formuła wycofana jakiś czas temu z abonamentu komórkowego. Pozwala ona osobom z niewielką aktywnością, płacić tylko za zużycie. Do tego, w obu pakietach mamy dostęp do 5G, ale nie ma dodatkowych gigabajtów za staż.

Dla przykładu w nowym pakiecie za 19 zł miesięcznie, nie zapłacimy więcej niż ta kwota, ale jeśli wykonujemy po kilka połączeń czy wysyłamy po kilka wiadomości w miesiącu, zapłacimy jedynie te kilka złotych. Dopiero po przekroczeniu wydatków na usługi w kwocie 19 zł, wchodzą nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 20 GB transferu danych.

Odpowiednio w droższym pakiecie za 29 zł, po przekroczeniu tej kwoty dostajemy pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz 40 GB transferu danych.

Dodatkowo, w obu pakietach można włączyć promocję „2999 GB na rok”, w ramach której na start dostaniemy 599 GB transferu danych i później każdego miesiąca przez rok, po przekroczeniu kwoty wydatków 19 zł i 29 zł - dodatkowe 200 GB.

Co jeszcze ważne, mamy tu bezterminową ważność konta, wystarczy raz doładować konto wybraną kwotą.

Najtańsza oferta na kartę

Tym sposobem, mamy teraz najtańszą ofertę na kartę dla jednego numeru na rynku, w zasadzie nie tylko na kartę. W a2mobile za 19,90 zł dostajemy 10 GB, w Lajt Mobile za 20 zł - 10 GB, w Lycamobile za 20 zł - 25 GB (bez nielimitowanych wiadomości MMS), w Heyah 01 za 19,99 zł - 20 GB, a w Virgin Mobile 20 GB jest za 20 zł miesięcznie.

W samym nju mobile 19 zł na numerze zapłacimy w subskrypcji dla dwóch lub więcej numerów na koncie, podobnie w abonamencie komórkowym taką kwotę możemy uzyskać dopiero po wykupieniu dwóch numerów w planie za 29 zł miesięcznie.

Sczegóły nowej oferty na kartę w nju mobile, dostępne są już na dedykowanej stronie pod tym linkiem.