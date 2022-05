Chińska firma pokazała dziś swój najnowszy model – Axon 40 Ultra. We flagowej linii producent konsekwentnie stawia na nieskazitelny wyświetlacz.

Umieszczanie kemery do selfie pod ekranem zamiast w dziurze miało być kolejnym przełomem w smartfonowej technologii. Przełom idzie jednak dość opornie.

Co poszło nie tak

Generalnie są dwa problemy. Po pierwsze – pod kątem i tak widać w którym miejscu jest obiektyw, więc ekran nie jest wciąż idealny. Po drugie – zdjęcia są kiepskiej jakości. I tak jak takie rozwiązanie przechodzi jeszcze w składanych urządzeniach, bo tam zawsze można zrobić selfiaka głównym obiektywem, tak w „normalnych” smartfonach już jest gorzej. Niektórzy producenci, np. VIVO, otwarcie wręcz mówią, że nie będą rozwijać tej technologii, bo zdjęcia są złe, a firmie zależy na jakości.

ZTE obstaje przy swoim

Na przeciwnym biegunie jest ZTE. Firma w swojej flagowej serii konsekwentnie lokuje kamerki pod ekranem i tak też stało się w zaprezentowanym właśnie modelu Axon 40 Ultra. Jednak tym razem jakość zdjęć ma być na bardzo dobrym poziomie – tak przynajmniej twierdzi producent.

Wszystko za sprawą specjalnej technologii – układu UDC Pro – który jest odpowiedzialny za sterowanie wyświetlaczem. Do tego firma zastosowała nowy układ subpikseli nad kamerą, aby obszar był bardziej jednolity.

Ekran to 10-bitowy panel AMOLED ze 100 proc. pokryciem DCI-P3, jasnością maksymalną na poziomie 1500 nitów i odświeżaniem 120 Hz. Jego przekątna wynosi 6,8 cala z gęstością pikseli na poziomie 400 PPI.

Smartfon ma potrójny aparat 64 MP, z szerokimi i ultraszerokimi modułami wykorzystującymi matrycę Sony IMX787. Aparat do selfie ma 16 MP. Optyczna stabilizacja obrazu znalazła się w obiektywach głównym i Tele, zaś w szerokim kącie jest autofocus, dzięki czemu można go wykorzystywać do ujęć makro.

Ultra może nagrywać wideo 8K za pomocą wszystkich trzech tylnych kamer. Ponadto może utrzymywać wszystkie trzy kamery jednocześnie aktywne, co pozwala szybko przełączać się między ogniskowymi.

Procesor to Snapdragon 8 Gen 1. Dostępne są trzy wersje RAM – 8, 12 i 16 GB, ta ostatnia wyłącznie z 1 TB pamięci (UFS 3.1). By uchronić smartfon przed przegrzewaniem, ZTE zastosowało komorę parową o powierzchni 36 356 mm².

Bateria ma pojemność 5000 mAh, ładować ją można z mocą 80W przez USB-C.

Na razie smartfon będzie dostępny jedynie w Chinach, ale od czerwca będzie go można kupić na całym świecie, składając zamówienie na stronie ZTEDevices.com (jest dostępna jej polska wersja). Firma kilka lat temu miała też w naszym kraju oficjalną dystrybucję, jednak w tym momencie nie ma swojego przedstawicielstwa.

Ceny Axona 40 Ultra w Chinach zaczynają się od 5000 CNY (745 USD/710 EUR) za wersję 8/256.

Jest też słabsza wersja

Razem z Ultrą zadebiutował model ZTE Axon 40 Pro. To urządzenie już o tradycyjnej budowie, bo kamerka do selfie jest w otworze w ekranie. Napędza go Snapdragon 870. Główny obiektyw ma rozdzielczość 100 MP z przysłoną f/1,9.

Firma na razie nie zdradziła jego ceny ani dostępności.