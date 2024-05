Macbook Air nie taki piękny jak go malują

Nowy Macbook Air z procesorem M3 szturmem wdarł się do świadomości użytkowników jako niewielki, ale bardzo wydajny komputer, który poradzi sobie z każdym zadaniem. Marketing Apple działa bardzo dobrze, nic więc dziwnego, że wielu użytkowników zaczęło zastanawiać się nad zakupem modelu z procesorem M2, który przy tej okazji wyraźnie potaniał i można go kupić za mniej niż 5000 złotych. Tylko czy faktycznie warto wybrać w tej cenie komputer Apple? Postanowiłem to sprawdzić i poszukać komputerów o podobnych możliwościach oraz cenie. Główne kryteria to ekran o wysokiej rozdzielczości, niewielka waga poniżej 1,5 kg oraz długi czas pracy na baterii.

Alternatywy dla Macbooka Air

Wśród komputerów, które udało mi się znaleźć, a było ich całkiem sporo, wybrałem trzy różne modele od ASUSa, HP oraz Lenovo. Okazuje się, że pod wieloma względami nie mają się one wcale czego wstydzić w porównaniu do Macbooka. Duża w tym zasługa najnowszych procesorów AMD oraz Intela, które potrafią być nie tylko oszczędne, ale również oferują więcej niż przyzwoitą wydajność. Jedyne czego nie mogą zaoferować to praca bez żadnego hałasu, bo każdy z nich posiada aktywny system chłodzenia. Z drugiej strony pod wieloma względami są ona zwyczajnie lepsze. Wszystkie wyposażone zostały w 16 GB pamięci RAM, podczas gdy Apple za taką ilość pamięci każe sobie srogo dopłacać (+1200 zł) oraz większe dyski SSD (u Apple to kolejne +1200 zł do ceny). Modeli porównywalnych, czyli 8/256 GB po prostu w ofercie nie ma. Zgryźliwi pewnie powiedzą, że Windows jest po prostu bardziej zasobożerny, ale to argument z kategorii półprawdy.

Asus Zenbook 14 OLED

Ktoś może podnieść argument, że Apple oferuje piękny wyświetlacz Liquid Retina o wysokiej jasności. Ale komputery z Windowsem wcale nie mają się czego wstydzić. Wszystkie trzy urządzenia, których specyfikację znajdziecie w tabelce poniżej mają jeszcze lepszy ekran OLED o przekątnej 14 cali i rozdzielczości 2800 x 1800 pikseli. Jakby tego było mało to ma on też odświeżanie 90 lub 120 Hz, co znacząco poprawia przyjemność korzystania z komputera. Mniejsza jest tylko jasność, choć 400 nitów (500 w przypadku Apple) to wartość w 95% przypadków wystarczająca. Komputery z Windowsem lepiej wypadają też pod względem liczby dostępnych portów (obecność HDMI), obsługują WiFi 6E i mają dłuższą gwarancję (24-36 miesięcy). W czym są natomiast gorsze?

HP Pavilion Plus 14

Macbook Air nadal ma kilka przewag

Macbook Air może okazać się lepszy jeśli zależy nam najbardziej na czasie pracy na baterii. Pomimo tego, że jest ona mniejsza niż w komputerach z Windowsem, które wybrałem do zestawienia, to pozwala na dłuższą pracę bez zasilania. Średnio jest to około 14-15 godzin, podczas gdy np. ASUS Zenbook 14 OLED oferuje około 12 godzin. Pozostałe dwa modele wypadają jeszcze nieco gorzej (8-10 godzin), więc każdy musi sobie odpowiedzieć sam na pytanie czy to wystarczy. Macbook Air ma też nieco lepsze głośniki (subiektywne odczucie) i lepszą kamerę do wideorozmów niż np. HP Pavilion Plus 14. Nie jest natomiast najlżejszy, bo to miano dzierży Zenbook 14 OLED, ale może pochwalić się najmniejszą grubością, niewiele ponad 11 mm. Wszystkie istotne specyfikację zebrałem w poniższej tabeli.

Lenovo Yoga 7-14

ASUS Zenbook 14 HP Pavilion Plus 14 Lenovo Yoga 7-14 Apple Macbook Air Procesor AMD Ryzen 7 8840HS Intel Core Ultra 5 125H AMD Ryzen 7 7735U Apple M2 Pamięć 16 GB 16 GB 16 GB 8 GB Grafika AMD Radeon Graphics Intel Arc Graphics AMD Radeon 680M Apple M2 [8 rdzeni] Typ ekranu Błyszczący, OLED Błyszczący, OLED Błyszczący, OLED LED, IPS, Liquid Retina Przekątna ekranu 14,0" 14,0" 14,0" 13,6" Rozdzielczość ekranu 2880 x 1800 2880 x 1800 2880 x 1800 2560 x 1664 Odświeżanie 120 Hz 120 Hz 90 Hz 60 Hz Jasność matrycy 400 cd/m2 400 cd/m2 400 cd/m2 500 cd/m2 Dysk SSD M.2 PCIe 1000 GB 512 GB 512 GB 256 GB System Windows 11 Home Windows 11 Home Windows 11 Home macOS Kamera internetowa Full HD, IR HD, IR Full HD, IR Full HD WiFi Wi-Fi 6E Wi-Fi 6E Wi-Fi 6E Wi-Fi 6 BT Bluetooth 5.3 Bluetooth 5.3 Bluetooth 5.1 Bluetooth 5.0 Wysokość 15 mm 18,9 mm 16,5 mm 11,3 mm Szerokość 313 mm 314 mm 317 mm 304 mm Długość 221 mm 227 mm 223 mm 215 mm Waga 1,20 kg 1,44 kg 1,49 kg 1,24 kg Cena 4999 zł 5099 zł 4499 zł 4699 zł

Alternatyw dla Macbooka Air nie brakuje

Reasumując Macbook Air 13 z procesorem M2 to całkiem ciekawa propozycja, ale wcale nie jest tak, że nie ma dla niego żadnej alternatywy z Windowsem na pokładzie. Najlepiej pod tym względem wypada ASUS Zenbook 14 OLED, który okazuje się bardzo konkurencyjnym komputerem ze świetną specyfikacją, jakością wykonania oraz dużymi możliwościami. Jeśli zatem macOS do was nie przemawia, to nie musicie rozpaczać, bo konkurencja Apple nie śpi i również robi spore postępy.