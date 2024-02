Dla ponad połowy rodaków, źródłem newsów są social media. Mamy w tym 2. miejsce na świecie!

Kilka dni temu ukazał się coroczny raport Digital 2024 Global Overview, za cały ubiegły rok,- autorstwa We Are Social i Meltwater, z którego możemy się dowiedzieć o wielu ciekawych danych. Nie tylko globalnych, ale i odnoszących się do Polski i naszego korzystania z internetu. Osobiście zainteresowały mnie w tym raporcie dwie informacje.

Aktualnie populacja Ziemi liczy 8,08 miliarda osób, z czego 5,61 mld to aktywni użytkownicy telefonów komórkowych, 5,35 mld internetu, a 5,04 mld szeroko pojętych mediów społecznościowych.



Cały raport liczy ponad 500 stron i pokazuje, jak te kilka miliardów osób korzysta obecnie z internetu, a więc najpopularniejsze strony, serwisy streamingowe, gry, serwisy społecznościowe czy komunikatory. Wspomnę tu tylko o dwóch częściach raportu, które osobiście mnie zainteresowały, link do całego raportu znajdziecie na końcu wpisu.

Koszt dostępu do internetu w Polsce vs reszta świata

W Polsce z dostępu do internetu korzysta aktualnie 88,1% populacji, czyli więcej niż średnia globalna wynosząca 66,2%.



Ciekawe informacje płyną tu z wykresu obrazującego, ile płacimy za dostęp do internetu mobilnego. Globalnie jest to koszt 2,59 dolarów za 1 GB, a Polska znalazła się w tym zestawieniu w końcówce, z ceną 0,37 dolara - 1,47 zł.



Szczerze powiedziawszy nie wiem jak to było liczone, ale to raczej i tak zawyżone dane. Bo biorąc pod uwagę nawet najdroższe abonamenty, to na przykład w Orange za 60 zł (w abonamencie głosowym) mamy 50 GB transferu danych, co daje 1,2 zł za 1 GB, a im droższy abonament to koszt 1 GB przecież spada (za 10 zł więcej jest dwa, trzy razy więcej gigabajtów). Z kolei sam internet mobilny kosztuje 65 zł i mamy tu limit 500 GB, czyli 0,13 zł za 1 GB.



Nie wspominając o tańszych ofertach,- nie znam takowej, gdzie w przeliczeniu płacilibyśmy 1,47 zł za 1 GB, a mowa w raporcie jest o medianie. Możliwe, że u nas koszt ten zawyżają pakiety z niewielkim transferem, ale to już maksymalnie płacimy z nielicznymi wyjątkami 1 zł za 1 GB. Niemniej, jeśli chodzi o najniższą cenę za 1 GB, to już się mniej więcej zgadza - 0,033 dolara za 1 GB, czyli 0,15 zł.



Już bardziej trafne przełożenie na ceny w Polsce mają dane odnoszące się do internetu stacjonarnego, ale to znowu nie mediana, a najniższe ceny - za 1 Mb/s według tego raportu płacimy 0,03 dolara, czyli 0,12 zł, co daje za pakiet z limitem 300 Mb/s koszt 36 zł.



Co potwierdza kolejny slajd z najniższymi cenami w Polsce za ofertę internetu stacjonarnego na poziomie 9,06 dolara, czyli 36 zł. Więc można powiedzieć, ze twórcy raportu poszli tu na skróty, przynajmniej jeśli chodzi o nasz kraj.

Social media w Polsce vs reszta świata



Druga część raportu, która mnie zainteresowała, to ta poświęcona social mediom. W Polsce korzysta z nich 62,3% populacji i 78% internautów.



Dla ilu z nich podstawowym źródłem wiadomości z kraju i ze świata są te social media? Okazuje się, że w tym zestawieniu zajmujemy 2. miejsce na całym świecie, bo w Polsce social media są źródłem wiadomości dla niemal 53% osób, wyprzedza nas tylko Grecja.



Z czego to może wynikać? W jednym z takich serwisów SM - na portalu X, trafiłem na ciekawy komentarz w tej sprawie, według którego wynika to z tego, iż w Polsce zraziliśmy się do mediów tradycyjnych, z uwagi na ich upolitycznienie w ostatnich 8 latach.

Osobiście wydaje mi się, że media tradycyjne same są temu winne z innego powodu. Otóż,- jeśli oglądacie, zauważyliście pewnie, że serwisy informacyjne w telewizji naszpikowane są danymi z social mediów, najczęściej właśnie z portalu X. Są nawet specjalne programy, w którym dana osoba stoi przed dużym ekranem i wymienia iksy z opiniami na jakiś temat, publikowane na profilach znanych osób. W internetowych serwisach gazet z kolei, powstają całe artykuły złożone tylko z iksów i opinii różnych osób.

Z trzeciej strony, serwisy społecznościowe naszpikowane są najciekawszymi informacjami znalezionymi w tradycyjnych mediach, więc internauci w Polsce zwyczajnie skrócili sobie drogę do tych informacji, traktując właśnie social media jako główne źródło informacji.

--

Cały raport dostępny jest na stronach We Are Social.

Stock Image from Depositphotos.