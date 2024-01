Zagłada na TikToku. Dziś z biblioteki serwisu znikną dziesiątki popularnych piosenek

Dziś sądny dzień dla TikToka. Wygasa umowa z Universal Music Group. Jeżeli firmom nie uda się dojść do porozumienia, to z biblioteki znikną tysiące popularnych piosenek.

TikTok muzyką stoi - czy tego chcemy, czy nie. Umowy które ByteDance zawiera z zewnętrznymi kontrahentami są kluczowe. Bo poza tym że serwisowi udało się wylansować niejeden hit w ostatnich latach dzięki viralowym wideo, to jednak potrzebuje on solidnej bazy znanych piosenek z których użytkownicy mogą na co dzień korzystać. A jak wynika z informacji podanych przez Variety, dziś wygasa umowa z jednym z najważniejszych wydawców muzyki na świecie: firmą Universal Music Group. I co gorsza — wygląda na to, że nie uda się jej przedłużyć.

Wygasa umowa Universal Music Group z TikTokiem. Z platformy znikną największe hity

Vanity informuje, że umowa na licencjonowanie utworów należących do Universal Music Group. Wydawca oskarża TikTok o to, że gigant social-media chciał ich zmusić do zawarcia jeszcze mniej korzystnej finansowo umowy, niż miało to miejsce ostatnio. A przecież od tego czasu pojawiły się dodatkowe koszta i zagrożenia — chociażby związane z te ze sztuczną inteligencją. Dlatego jeżeli firmy nie dojdą do porozumienia, już dziś z katalogu znikną setki uwielbianych utworów od najpopularniejszych wykonawców.

Źródło: Depositphotos

Warto mieć na uwadze, że UMG to jeden z największych wydawców muzyki na świecie. To pod ich szyldem swoje piosenki wydają takie gwiazdy jak Alicia Keys, Ariana Grande, Billie Eillish, Harry Styles, Pearl Jam, Post Malone, Taylor Swift czy U2. A to tylko wierzchołek góry lodowej.