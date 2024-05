Od rozpoczęcia największego europejskiego święta piłki nożnej dzieli nas miesiąc. Już 14 czerwca wystartują pierwsze spotkania Euro 2024, które zostaną rozegrane u naszych zachodnich sąsiadów. Jeśli marzysz o śledzeniu zmagań Polaków, ale nie chcesz wydawać majątku na bilety, transport i nocleg, to mamy dla Ciebie rozwiązanie – musisz udać się na zakupy do Lidla i wykonać jedno zadanie konkursowe.

Podwójne bilety na finał Euro 2024 i rozgrywki fazy pucharowej w Niemczech – brzmi zachęcająco? Lidl przygotował dla swoich klientów 50 pakietów (10 pakietów na mecz finałowy, 15 pakietów na mecze półfinału oraz 25 pakietów na mecze ćwierćfinału) w zamian za spełnienie trzech warunków. Konieczne będzie zrobienie zakupów za min. 150 zł, a następnie zeskanowanie aplikacji Lidl Plus i wytypowanie wyjściowej jedenastki na Euro, złożonej z… produktów spożywczych.

Uczestnicy konkursu będą musieli uargumentować, dlaczego konkretny produkt znalazł się na danej pozycji i przesłać zgłoszenie do 31 maja. Pełna lista zasad oraz regulamin konkursu dostępne są na oficjalnej stronie promocyjnej.

Współpracując z UEFA, cieszymy się, że możemy zaoferować klientom jedyne w swoim rodzaju doświadczenia. Chcemy pokazać konsumentom, że gramy w jednej drużynie. Niezależnie od tego, czy chodzi o oferowanie niskich cen, zapewnianie świeżych owoców i warzyw, czy też dawanie dostępu do kulis jednego z największych turniejów piłkarskich na świecie – Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Affairs and CSR Lidl Polska