Te urządzenia nie pozwolą Ci się zgubić na rowerze!

Nawigacje rowerowe stały się nieodłącznym elementem wyposażenia współczesnych kolarzy, niezależnie od tego, czy są to profesjonaliści wytyczający nowe trasy, czy amatorzy czerpiący radość z jazdy rekreacyjnej. Coraz więcej osób odkrywa radość i korzyści płynące z podróżowania na dwóch kółkach, a "komputery pokładowe" dodatkowo poprawiają komfort jazdy. Właśnie dlatego dziś mamy dla Was przegląd funkcjonalnych nawigacji rowerowych dostępnych na rynku, które mogą uczynić Wasze podróże rowerowe przyjemniejszymi i bardziej bezstresowymi.

Najlepsze nawigacje rowerowe

Podróżowanie na rowerze to nie tylko spalanie kalorii i budowanie formy. To również doskonały sposób na odkrywanie nowych miejsc i obcowanie z naturą. Wraz z postępem technologicznym, nawigacje rowerowe stają się coraz bardziej zaawansowane, oferując kolarzom szereg funkcji, które poprawiają jakość podróży. Od precyzyjnego GPS-u przez nieznane szlaki po monitorowanie parametrów treningowych i bezpieczeństwo podczas jazdy, nowoczesne nawigacje rowerowe to coś, co może się przydać każdemu miłośnikowi dwóch kółek. Przyjrzyjmy się najciekawszym nawigacjom rowerowym dostępnym na rynku. Ułożyliśmy je w kolejności od najtańszych do najdroższych.

MIO Cyclo 215 Full Europe

Cena: ok. 769 zł

Nawigacja MIO Cyclo 215 Full Europe to model charakteryzujący się prostotą i intuicyjnym interfejsem. Zapisana mapa Europy oraz obsługa map OpenStreetMaps zapewniają optymalny komfort podróżowania. Urządzenie gromadzi również dane dotyczące parametrów jazdy kolarza i oferuje długą żywotność baterii. Kompaktowy moduł (114 mm x 68 mm x 19 mm) jest łatwy w montażu na kierownicy roweru. Dożywotnia aktualizacja map jest bezpłatna. Urządzenie wspiera również czujnik prędkości i funkcję "Gdzie jestem?", a czytelny interfejs 2D ułatwia szybki odczyt danych. Posiada 8 GB wbudowanej pamięci. Za minus można uznać ładowanie za pomocą odchodzącego już do lamusa kabla micro USB.

Garmin Edge Explore GPS

Cena: ok. 779 zł

Garmin Edge Explore GPS to wszechstronne urządzenie, które zapewnia nie tylko precyzyjne informacje o prędkości i czasie podróży, ale także oferuje zaawansowane funkcje nawigacyjne, dzięki którym odkrywanie nowych tras staje się łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Jego kolorowy wyświetlacz o przekątnej 3 cali gwarantuje doskonałą czytelność w różnych warunkach oświetleniowych, a dotykowa obsługa umożliwia wygodne korzystanie nawet w rękawicach lub podczas deszczu. Klasa odporności IPX7 zapewnia ochronę przed deszczem i pyłem. Dzięki wbudowanym mapom Garmin Cycle Map możesz łatwo odkrywać nowe ścieżki rowerowe oraz eksplorować nieznane tereny. Funkcja Trendline generuje trasy na podstawie preferencji innych rowerzystów, co pozwala odkrywać najpopularniejsze trasy w danej okolicy. Edge Explore GPS możesz sparować o z inteligentnym oświetleniem rowerowym lub radarem wstecznym Varia, co pozwala otrzymywać powiadomienia o zbliżających się pojazdach. Dzięki połączeniu z smartfonem Edge Explore oferuje szereg dodatkowych funkcji. Współpraca z popularnymi platformami takimi jak Strava Summit, Komoot i Wikiloc umożliwia pobieranie tras bezpośrednio do urządzenia, co pozwala na jeszcze większą swobodę w eksplorowaniu nowych miejsc.

Lezyne Mega XL GPS HRSC Loaded

Cena: ok. 799 zł

Lezyne Mega XL GPS HRSC Loaded to zaawansowana nawigacja rowerowa z 2,7-calowym ekranem. Moduł może się połączyć z różnymi urządzeniami, w tym z miernikami mocy, monitorami tętna i czujnikami prędkości. Dzięki aplikacji Lezyne Ally V2 oferuje szczegółową nawigację i powiadomienia w telefonie. Posiada fabrycznie załadowane mapy, GPS/GLONASS, barometr i akcelerometr, co zapewnia precyzyjne zbieranie informacji. Bateria działa do 48 godzin, a pamięć pozwala przechowywać informacje o nawet 800 godzinach jazdy. Nawigacja jest odporna na trudne warunki atmosferyczne. W zestawie standardowe mocowanie X-Lock. Urządzenie może łączyć się z trenażerem FE-C, smartfonem i innymi urządzeniami. Oferuje także śledzenie na żywo i automatyczną synchronizację danych z platformami takimi jak Strava i TrainingPeaks.

Bryton Rider S500E

Cena: ok. 1199 zł

Bryton Rider S500E to nawigacja wyposażona w czytelny, kolorowy wyświetlacz 2,4”, ergonomiczne przyciski i funkcję wyszukiwania głosowego. Bateria zapewnia nawet 24 h pracy. Inteligentne dostosowywanie jasności ekranu to rozwiązanie, które sprawdzi się różnych warunkach oświetleniowych. Kompaktowy rozmiar (87g) i aerodynamiczny kształt ułatwiają użytkowanie. Moc obliczeniowa zapewnia płynność działania nawigacji, a funkcje takie jak Climbing Challenge dostarczają istotnych danych o trasie. Nawigacja jest kompatybilny z technologiami Shimano. Urządzenie wyposażono w port USB C. Może się łączyć z trenażerami smart oraz aplikacjami kolarskimi, takimi jak Strava i Training Peaks.

Wahoo Elemnt Roam GPS

Cena: ok. 1599 zł

Wahoo Elemnt Roam GPS to zaawansowany komputer rowerowy z kolorowym ekranem o przekątnej 2,7 cala. Oferuje funkcje nawigacyjne, w tym "Back on track" i "Route to start", oraz wyświetla informacje o treningu, takie jak prędkość i tętno. Komunikuje się z urządzeniami zewnętrznymi przez WiFi, Bluetooth i ANT+, współpracuje z aplikacją i serwisami treningowymi. Niewielki moduł jest wodoodporny (IPX7) i działa przez 17 godzin na jednym ładowaniu. Od razu po wyjęciu z pudełka oferuje wbudowane mapy. Zapewnia kompatybilność z napędami elektrycznymi i powiadomienia o połączeniach telefonicznych. W zestawie znajdują się uchwyty na kierownicę i mostek.

Źródło: Depositphotos

Garmin Edge 1040 Solar

Cena: ok. 3238 zł

Licznik rowerowy Garmin Edge 1040 Solar jest idealnym towarzyszem pasjonatów jazdy rowerem, zapewniającym zaawansowane funkcje oraz wyjątkową wydajność dzięki zasilaniu energią słoneczną. Soczewka solarna Power Glass sprawia, że bateria może wytrzymać nawet do 100 godzin w trybie oszczędnym lub do 45 godzin przy intensywnym użytkowaniu. Podczas jazdy w ciągu dnia zasilanie solarne może dodawać nawet 42 minuty pracy na godzinę. Licznik oferuje szereg funkcji treningowych, takich jak ocena poziomu zaawansowania, cele, dynamiczne monitorowanie efektywności oraz szczegółowe analizy. Dzięki zaawansowanej nawigacji, wielopasmowej sieci GNSS i dostosowanym do typu jazdy mapom, użytkownicy mogą eksplorować nowe trasy bez obaw o zgubienie się. Dodatkowo licznik Edge 1040 Solar oferuje funkcje bezpieczeństwa, takie jak automatyczne wykrywanie wypadków, alarm rowerowy oraz powiadomienia grupowe. Dzięki kompatybilności z aplikacją Garmin Connect oraz możliwością pobierania niestandardowych pól danych z Connect IQ Store użytkownicy mogą spersonalizować swoje doświadczenie rowerowe.