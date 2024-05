Nasz przewodnik prezentuje zestawienie najciekawszych liczników rowerowych dostępnych na rynku. Poszczególne urządzenia ułożyliśmy w kolejności od najtańszych do najdroższych. Zaczynamy więc od 38 złotych i bardzo podstawowych funkcji, a kończymy na sprzęcie za ponad 1000 złotych. Niezależnie od tego, czy jesteś nowicjuszem, który dopiero zaczyna swoją przygodę z rowerem, czy doświadczonym kolarzem szukającym ulepszeń, mamy nadzieję, że nasz przewodnik pomoże Ci znaleźć licznik rowerowy, który spełni Twoje potrzeby i oczekiwania.

Kross KRC 211

Cena: od 38 zł

Licznik rowerowy Kross KRC 211 jest prosty w obsłudze i świetnie sprawdzi się podczas krótszych wycieczek, jak i dłuższych wypraw. Wyposażony w niezbędne wskaźniki do kontroli trasy, zapewnia podstawowe informacje przydatne podczas jazdy. Dzięki 11 funkcjom licznika rowerowego Kross KRC 211, użytkownik może śledzić kluczowe parametry jazdy. Urządzenie umożliwia monitorowanie całkowitego pokonanego dystansu, a także prędkości – aktualnej, maksymalnej oraz średniej. Informuje też o przejechanej dziennej odległości i dystansie. Oferuje też stoper i zegar (w formie 12-godzinnej lub 24-godzinnej). Praktyczną funkcją jest również AUTO ON/OFF, eliminująca konieczność ręcznego włączania i wyłączania urządzenia przed i po treningu. To licznik o uniwersalnym rozmiarze, który można zamontować zarówno na kierownicy, jak i mostku roweru. Wykonany z tworzywa sztucznego, zapewnia trwałość, a podświetlany wyświetlacz umożliwia korzystanie z urządzenia w trudniejszych warunkach oświetleniowych. Jest również odporny na zachlapania.

Kellys Direct

Cena: od 59 zł

Jeśli szukasz prostego i taniego urządzenia do monitorowania podstawowych parametrów podczas jazdy na rowerze, licznik Kellys Direct będzie odpowiednim wyborem. Zaprojektowany z myślą o wygodzie użytkowania, oferuje siedem przydatnych funkcji. Możesz śledzić bieżącą prędkość, informacje o średniej prędkości podczas trasy oraz o maksymalnej osiągniętej prędkości. Dodatkowo licznik pozwala monitorować dystans przejechany w ciągu jednego dnia oraz całkowity dystans od początku użytkowania. Możesz także śledzić czas trwania aktualnej podróży oraz korzystać z zegara, który można ustawić w formacie 12 lub 24-godzinnym. Licznik Kellys Direct jest łatwy w instalacji i obsłudze. Jego duży wyświetlacz ułatwia odczyt danych. Urządzenie można łatwo włączyć za pomocą jednego guzika ON/OFF, a wspierana klasa wodoodporności zapewnia komfort korzystania nawet podczas deszczu. Licznik zasilany jest bateriami. Został też wyposażony we wskaźnik niskiego poziomu energii, aby w porę dać Ci znać, że należy wymienić ogniwo zasilające.

Sigma Base 1200

Cena: od 89 zł

Licznik rowerowy Sigma Base 1200 to wszechstronne urządzenie oferujące dwanaście różnych funkcji zapewniając użytkownikowi kompleksowe monitorowanie parametrów jazdy. Trzy linie wyświetlacza umożliwiają szybkie odczytywanie kluczowych danych, takich jak aktualna prędkość, prędkość maksymalna oraz średnia prędkość. Licznik oferuje także możliwość porównania bieżącej prędkości do prędkości średniej, co ułatwia ocenę wydajności podczas trasy. Dodatkowo użytkownik może monitorować dystans wycieczki oraz całkowity dystans, czas jazdy i całkowity czas podróży. Dodatkowym udogodnieniem jest informacja o temperaturze. Licznik oferuje również menu w siedmiu językach oraz możliwość wyboru jednostki miary – są to mile lub kilometry.

Cateye Padrone Smart Plus

Cena: od 459 zł

Pora na znaczący przeskok cenowy. Cateye Padrone Smart+ to licznik rowerowy stworzony przez renomowanego producenta z Japonii, słynącego z wysokiej jakości i trwałości swoich produktów. Bezprzewodowe urządzenie zostało wyposażone w szeroki zakres funkcji, aby zapewnić użytkownikowi kompleksowe monitorowanie parametrów podczas jazdy. Możesz śledzić prędkość aktualną, średnią i maksymalną, monitorować moc oraz nachylenie, a także kontrolować wysokość i bilans mocy. Dodatkowo licznik oferuje funkcje takie jak dystans dzienny i ogólny, czas jazdy, a nawet dane o spalonych kaloriach. Wbudowany moduł GPS zapewnia dokładne śledzenie trasy, a kompatybilność z urządzeniami Bluetooth i smartfonami umożliwia łatwą integrację z aplikacjami. Licznik Padrone Smart+ posiada również wiele praktycznych funkcji, takich jak podświetlenie wyświetlacza, porównanie prędkości, czy funkcja oszczędzania baterii. Dzięki uniwersalnemu uchwytowi FlexTight montaż licznika jest szybki i łatwy.

Sigma ROX 4.0 (Sensor Set)

Cena: od 616 zł

Komputer rowerowy Sigma ROX 4.0 to zaawansowane narzędzie stworzone z myślą o treningach oraz nawigacji, które zaspokaja potrzeby bardziej wymagających kolarzy. Z ponad 30 funkcjami oferuje nie tylko podstawowe informacje o profilu wysokości, prędkości, dystansie i czasie treningu, ale także umożliwia nawigację, zmianę trasy oraz komunikację z rowerami elektrycznymi i zewnętrznymi czujnikami. W zestawie znajdziesz pas tętna, czujnik prędkości, czujnik kadencji i inne niezbędne akcesoria, które urozmaicą i ułatwią monitorowanie treningu. Montaż ROX 4.0 jest prosty i bezproblemowy. Dzięki dwóm przyciskom i aplikacji Sigma Ride łatwa jest również obsługa. Dzięki wbudowanemu modułowi GPS i GLONASS możesz łatwo planować i śledzić trasy. Analiza treningu za pomocą aplikacji pozwoli na efektywne monitorowanie postępów. Dodatkowo wbudowany wysokościomierz dostarcza precyzyjnych danych o wzniesieniach i spadkach, umożliwiając dokładne śledzenie trasy i analizę terenu.

Garmin Edge 130 Plus

Cena: od 639 zł

Garmin Edge 130 Plus to komputer rowerowy, który oferuje szeroki zakres zaawansowanych funkcji. Ten kompaktowy licznik rowerowy z GPS zapewnia precyzyjne śledzenie tras oraz wsparcie podczas treningów. Dzięki funkcjom takim jak ClimbPro umożliwia kontrolę wysiłku na górzystych trasach. Oferuje też zaawansowane analizy wydajności. Dodatkowo Edge 130 Plus posiada funkcje zwiększające bezpieczeństwo podczas jazdy, takie jak wykrywanie niebezpiecznych zdarzeń oraz kompatybilność z urządzeniami Varia. Możliwość odbierania powiadomień z telefonu oraz synchronizacja z aplikacją Garmin Connect sprawiają, że użytkownicy mogą być na bieżąco z tym, co dzieje się w ich smartfonie podczas swoich przejażdżek. Garmin Edge 130 Plus jest solidnym wyborem dla osób ceniących sobie nie tylko możliwość śledzenia tras i monitorowania swojej wydajności podczas jazdy na rowerze, ale także bezpieczeństwo i łączność ze światem podczas treningów.

Garmin Edge Explore 2

Cena: od 1199 zł

Jeśli poszukujesz prostego w obsłudze komputera rowerowego z GPS, który umożliwi Ci swobodną eksplorację nowych tras, Edge Explore 2 spełni Twoje oczekiwania. Wyposażony w nawigację dopasowaną do potrzeb rowerzystów sprawi, że zawsze dotrzesz do celu. Model zapewnia nawet do 16 godzin pracy baterii przy intensywnym użytkowaniu. Z tym urządzeniem możesz tworzyć i synchronizować trasy za pomocą popularnych aplikacji, takich jak Garmin Connect, Strava, Komoot czy Wikiloc, a następnie wykorzystać wbudowany moduł GPS, aby je śledzić. Edge Explore 2 posiada również specjalne funkcje dla posiadaczy ebike'ów, umożliwiając inteligentne wyznaczanie tras i monitorowanie stanu akumulatora. Mamy tu również kompatybilność z radarami rowerowymi Varia oraz funkcje wykrywania niespodziewanych zdarzeń na drodze. Dzięki fabrycznie załadowanym profilom aktywności oraz mapom dostępnym dla różnych typów jazdy Edge Explore 2 jest gotowy do użycia zaraz po wyjęciu z opakowania.