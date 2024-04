Disney będzie transmitować jedną z najważniejszych lig piłkarskich

Nad Wisłą wciąż trwają dyskusje na temat sportowej przyszłości Viaplay – obecnego posiadacza praw do transmisji między innymi Premier League i Ligii Europy – na polskim rynku. Tymczasem w rodzimym kraju platformy szykują się duże zmiany. Nieoczekiwanie na głębokie wody transmisji sportowych wpłynął tam Disney+. Po raz pierwszy serwis kojarzony z animacjami i produkcjami Marvela zainwestował w ten rodzaj rozrywki.

Disney otwiera się na piłkę nożną – trzy sezony w rękach giganta

Szwedzki Viaplay wciąż posiada w Polsce wyłączone prawa do transmisji Ligi Konferencji i Ligii Europy – najbardziej prestiżowych pucharów po Cheampions League. W Szwecji jednak tę działkę przejmie Disney+ i to aż na trzy kolejne sezony 2024/2025, 2025/2026 oraz 2026/2027. Disney nabył też takie same prawa na terenie Danii i to niewątpliwie ciekawy ruch ze strony amerykańskiej platformy, bo na terenie Europy gigant nie wykazywał wcześniej chęci transmitowania programów sportowych.

Źródło: Depositphotos

„Cieszymy się, że możemy zaoferować to naszym klientom Disney+ w Danii i Szwecji, którzy mogą oczekiwać na Ligę Europy i Ligę Konferencji Europy wraz z naszymi niezrównanymi serialami i filmami bez dodatkowych kosztów ich subskrypcji – Hans van Rijn, Senior Vice President i Country Manager w The Walt Disney Company Nordic & Baltic

Mowa tutaj o transmisjach 342 spotkań 72 klubów, biorących udział w europejskich rozgrywkach – w obecnym sezonie walczyły tam między innymi Legia Warszawa i Raków Częstochowa.

Co z meczami Ligi Europy i Ligii Konferencji na terenie Polski? Na ten moment wszystko wskazuje na to, że prawa trafią do Polsat Sport. Viaplay wciąż pozostaje jednak jedynym miejscem do śledzenia pełnej oferty Premier League. Od przyszłego sezonu dwa najważniejsze spotkania każdej kolejki będzie można zobaczyć także w Canal+.

Stock image from Depositphotos