Zrób miejsce w kuchni! Tym sposobem nowy Thermomix TM7 stanie w niej szybciej niż myślisz

Jeszcze tylko trochę cierpliwości i już niebawem do kuchni będzie mógł trafić świeży model Thermomixa TM7! W czasie tego trudnego okresu firma Vorwerk ma niespodziankę dla wszystkich zniecierpliwionych fanów. Potrzebny jest jedynie smartfon i miejsce w kuchni!

Reklama

Wyjątkowa aplikacja dostępna od ręki

Niebawem to będzie najważniejsze pytanie w polskiej kuchni — czy warto zmienić mojego TM6 na nową wersję? Lub w ogóle czy wkroczyć w świat zautomatyzowanej kuchni. Decyzja niełatwa z wielu powodów, ot, chociażby takiego jak ilość miejsca dostępnego w naszym domu. Firma wychodzi naprzeciw i daje możliwość, aby się upewnić, w stylu godnym naszych czasów.

Vorwerk

Jeżeli chcesz już teraz ujrzeć nowego Thermomixa TM7 we własnej kuchni, wystarczy zeskanować powyższy kod QR, który zaprowadzi do oficjalnej strony producenta. Tam będzie trzeba wybrać swój kraj, a także pozwolić na dostęp do aparatu oraz galerii zdjęć w celu umożliwienia zrobienia fotografii TM7 w waszym domu i zapisania na urządzeniu.

Niestety na tym się kończy cała frajda. Aplikacja zawiedzie każdego, kto ma już większe doświadczenie z tego typu zabawą. Augemnted Reality to super pomysł na dodawanie przedmiotów w wersji cyfrowej, których zakup rozważamy lub się zastanawiamy nad nową aranżacją wnętrza. Mamy jednak 2025 rok, więc tak ograniczona forma jak powyższa, nie jest już tak ekscytująca.

Nowego Thermomixa można okręcać, powiększać oraz zmniejszać. Wymaga to więc trochę gimnastyki, aby w wygodny sposób uchwycić fotografię. Szkoda tylko, że twórcy zmarnowali okazję na dodatnie interakcji z obiektem. Takie jak otwieranie górnego pojemnika, zmiany na ekranie dotykowym czy nawet przycisk do szybkiego resetowania widoku. Premiera TM7 będzie miała miejsce za lekko ponad miesiąc, ale zamówienia można składać już teraz.