Rób miejsce w kuchni i szykuj portfel. Nowy Thermomix 7 już tu jest!

Czy da się gotować jeszcze szybciej i sprawniej? To okaże się już w kwietniu. Właśnie ruszyła przedsprzedaż Thermomixa TM7. Wiemy już, co zaoferuje i ile będzie kosztował.

Minęło 11 lat od premiery Thermomixa TM5 i 6 lat od wprowadzenia na rynek ostatniego modelu TM6. Firma Vorwerk wcale nie spieszyła się z premierą nowego urządzenia, chociaż pewne plotki krążyły w sieci od dłuższego czasu. Mimo że sprzedaż tego "samograja" wciąż bije rekordy i teoretycznie nie było pilnej potrzeby wprowadzania kolejnego modelu, jednak się go doczekaliśmy. Właśnie dziś firma Vorwerk zaprezentowała światu nowego Thermomixa TM7. Przyjrzyjmy się bliżej, co potrafi najnowsze dziecko legendarnego producenta wielofunkcyjnych urządzeń kuchennych.

Thermomix odnalazł się we współczesnej kuchni

Jak pewnie wiele osób wie, Thermomixa kupuje się w dość osobliwy sposób. Nie idziemy do popularnego elektromarketu, tylko czekamy, aż ktoś przyjdzie do naszego domu i nam go pokaże lub zaprosi nas na pokaz (w ostateczności możemy też zamówić go przez oficjalną stronę internetową). W ten sposób od 2014 do 2025 roku Vorwerk zgromadził ponad 116 tysięcy przedstawicieli handlowych na całym świecie, z czego ok. 12 tysięcy działa w samej Polsce. Firma stale się rozwija i rozszerza swoje wpływy – kolejnym planowanym kierunkiem jest... Oceania.

Choć Thermomix to tylko część działalności firmy, w branży “cooking", tylko ta jedna linia produktów pozwoliła osiągnąć w 2024 roku obrót w wysokości 1,7 mld euro. Łączny obrót całego Vorwerka w ubiegłym roku to 3,2 mld euro. 173 miliony euro zainwestowano w nowe produkty, czego efektem jest między innymi właśnie premierowy Thermomix 7.

Ile będzie kosztował nowy Thermomix?

Nowy model zadebiutuje oficjalnie 7 kwietnia 2025 roku, a już teraz ruszają zapisy w ramach przedsprzedaży. Cena? 6669 zł. To kwota wyższa niż w przypadku poprzednich generacji, jednak producent obiecuje wiele ulepszeń i innowacji, które mają uczynić z Thermomixa 7 prawdziwe kuchenne centrum dowodzenia.

Thermomix TM7: Nowe funkcje i usprawnienia

Z każdym kolejnym modelem firma Vorwerk udowadnia, że w zautomatyzowanej kuchni można jeszcze wiele ulepszyć. Thermomix 7 to suma wielu lat doświadczeń i opinii użytkowników, którzy oczekiwali od urządzenia jeszcze większej wygody, elastyczności i inteligentnych rozwiązań. Zmiany widoczne są gołym okiem – począwszy od większego ekranu, przez bardziej designerski wygląd misy, aż po zupełnie nową bryłę bazy. Poznajmy szczegóły wszystkich najciekawszych nowości, które pojawią się w Thermomixie 7 i o których wiemy już teraz.

Ekran dotykowy 11”

Thermomix 7 otrzymał 11-calowy dotykowy wyświetlacz, który ma być naszą cyfrową książką kucharską. Dzięki temu przeglądanie przepisów będzie podobno bardziej ergonomiczne. Wróciła też możliwość dodawania własnych notatek (funkcja, którą znają użytkownicy TM5, a której brakowało w TM6).

Inteligentne ważenie składników

W poprzednich modelach, aby zaznaczyć, że coś zostało już zważone i wprowadzone do przepisu, trzeba było ręcznie potwierdzać każdy krok. Teraz czujnik sam wykryje wagę dodawanych produktów, automatycznie odhaczy składnik i wyzeruje wagę. Żadnego klikania i tarowania po każdej łyżce czy garści.

Dorzucanie składników zupełnie jak w pralce

Pierwszy raz w historii Thermomixa można będzie bezpiecznie otworzyć pokrywę w trakcie pracy urządzenia, co przypomina funkcję “add-in” od lat stosowaną w nowoczesnych pralkach. Noże automatycznie się zatrzymują, więc spokojnie można spróbować potrawy, coś dosolić czy dorzucić innych przypraw. Po zamknięciu pokrywy urządzenie będzie dalej kontynuowało pracę.

Większa elastyczność w przepisach

Jeśli jesteś już doświadczonym kucharzem, znasz swoje potrzeby i nie potrzebujesz rekomendacji nowy Thermomix pozwala wyłączać polecenia. Możesz też ustawić interfejs w taki sposób, że na ekranie pojawi się 50% ulubionych przepisów i 50% nowości. Do tego wprowadzono również tryb wyświetlania samych inspiracji, który ma się przydać, gdy zupełnie nie wiesz, co chcesz ugotować.

Aplikacja Thermomix Cookidoo i łączność

Już latem 2025 roku Vorwerk planuje wprowadzić do aplikacji funkcję przesyłania przepisów do urządzenia (coś w rodzaju kulinarnego AirDropa). Dzięki temu będziesz mógł/mogła otworzyć przepis na telefonie i w sekundę przenieść go na Thermomix. Dodatkowo pojawi się też możliwość monitorowania gotowania z poziomu aplikacji – nie trzeba będzie stać przy blacie kuchennym, aby wiedzieć, co się dzieje w misie. Dla porządku dodam tylko, że baza Cookidoo obejmuje obecnie 100 tysięcy przepisów z całego świata, więc jest w czym wybierać.

Dowiedzieliśmy się również czegoś o nowym oprogramowaniu:

Nowa „koncepcja platformy” pozwala na stopniowe wprowadzanie ulepszeń oprogramowania za pomocą aktualizacji. Co więcej, model ten jest przygotowany na przyszłe innowacje związane ze sztuczną inteligencją. Choć nie wiadomo jeszcze, kiedy będą one dostępne, już teraz możemy zdradzić, że użytkownicy mogą spodziewać się regularnych nowości, w tym sterowania głosowego dla Cookidoo. Warto podkreślić, że wszystkie elementy techniczne Thermomix TM7 zostały całkowicie przeprojektowane – jedynie nóż miksujący pozostał niezmieniony w porównaniu do poprzedniego modelu.

Łatwiejsze czyszczenie Thermomixa

Choć już dotychczasowe modele Thermomixa były łatwe w czyszczeniu, najnowsza wersja idzie o krok dalej. Wystarczy odrobina płynu do naczyń, woda i urządzenie samo doprowadzi misę do porządku po gotowaniu, dzięki udoskonalonemu programowi. Jak zapowiada producent – z nowym Thermomixem, w 90% przypadków nie trzeba będzie korzystać ze zmywarki, ani rozkładać wszystkich elementów na części pierwsze, by umyć je w zlewie.

Thermomix TM7 nadal bez asystenta głosowego

Zgodnie z plotkami, które krążyły w sieci od jakiegoś czasu, Thermomix 7 nie otrzymał wbudowanego asystenta głosowego. Dla niektórych może to być rozczarowujące, skoro na rynku pojawia się coraz więcej rozwiązań wspieranych przez AI. Można tylko zakładać, że Vorwerk nie chce nas mamić sztuczną inteligencją na poziomie Siri, a zafundować już coś bardziej jak ChatGPT. Może więc już w TM8 doczekamy się tego rozwiązania (to oczywiście tylko moje domysły)?

Thermomix TM7 tylko w 1 kolorze

Vorwerk przeanalizował preferencje klientów i okazało się, że 50% z nich wybiera urządzenia w kolorze czarnym, 25% w kolorze białym i 25% w innych barwach. Twarde dane pomogły zadecydować o tym, w jakiej odsłonie zobaczymy nowe urządzenie podczas premiery. "Siódemka" będzie dostępna na razie tylko w kolorze czarnym. Firma postawiła na najpopularniejszy wariant, ale jeśli kolejna generacja urządzenia ma pojawić się dopiero za kilka lat, być może doczekamy się alternatywnych wariantów w późniejszym terminie.

Jest też dobra wiadomość dla posiadaczy Thermomixa TM6!

Jeśli ktoś posiada już Thermomix w wersji TM6, nie musi panikować – Vorwerk oficjalnie zapowiedział co najmniej 10 lat wsparcia dla tego właśnie modelu. Nikt nie zamierza go w najbliższym czasie „uśmiercać” czy zapominać o aktualizacjach i serwisie.

Co ciekawe, klienci, którzy zakupili Thermomix TM6 w 2025 roku i nie otrzymali jeszcze swojego urządzenia, mogą jeszcze zmienić zdanie i wybrać model TM7, który zostanie dostarczony, gdy rozpoczną się wysyłki w kwietniu.

Thermomix 7 to jak nie trudno się domyślić najbardziej zaawansowany model w ofercie Vorwerka – z dużym ekranem i szeregiem inteligentnych funkcji, które oszczędzają czas w kuchni i sprawiają, że gotowanie staje się jeszcze prostsze. Czy to usprawiedliwia cenę 6669 zł? To już zależy od naszych kulinarnych ambicji, oczekiwań, zamożności, podejścia do życia i tak dalej i tak dalej... Jedno jest pewne – fani Thermomixa (a jest ich naprawdę wielu) znajdą tu sporo usprawnień, na które czekali, a X (dawniej Twitter) znowu zapłonie. Przeciwnicy i entuzjaści Thermomixa są bowiem tak samo podzieleni jak "wyznawcy" majonezu Winiary i Kieleckiego. A gdy do dyskusji dołączą jeszcze użytkownicy "Lidlomiksa", cóż, możemy tylko szykować popcorn...

Thermomix TM7 – kluczowe nowości w pigułce