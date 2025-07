Zrób dobry uczynek i zgarnij Blikiem 100 zł – bez haczyków

Polacy kochają Blika i używają go na potęgę, ale nie wszyscy skorzystali już z Blika zbliżeniowego – w dobie Apple Pay i Google Pay aktywowanie tej dodatkowej funkcji w aplikacji bankowej może wydawać się bowiem niepotrzebne. Teraz można jednak na tym zarobić, a na dodatek wspomóc organizację non-profit, zajmującą się popularyzowaniem nauki pośród najmłodszych.

Reklama

Płać zbliżeniowo Blikiem i zgarnij 100 zł na start

Poczuj chemię do Blika to najnowsza kampania promocyjna polskiego systemu płatności, który od 2021 roku obsługuje opcję płatności zbliżeniowych. Sam należę do grona osób, które jeszcze nigdy z tego nie korzystały, ale to dobry moment, by to zmienić – w ramach akcji można zgarnąć 100 zł bez żadnych kruczków czy haczyków.

Co trzeba zrobić? Wystarczy zarejestrować się na tej stronie i wypełnić formularz, dokonać symbolicznej wpłaty w wysokości 1 zł na konto Fundacji Uniwersytet Dzieci, a następnie wykonać 3 płatności Blikiem zbliżeniowym w ciągu 3 różnych dni (każdą na kwotę min. 10 zł). Nagroda to czek Blik w wysokości 100 zł, ważny przez 15 dni od dnia doręczenia. Trzeba się jednak spieszyć, bo pula jest ograniczona do 40 tys. czeków.

W akcji promocyjnej mogą wziąć udział klienci banków kompatybilnych z usługą Blika zbliżeniowego: Alior Bank, ING Bank Śląski, Bank Millennium, mBank, Santander Bank Polska, PKO Bank Polski.

W ustawieniach aplikacji bankowej lub płatnościach wybierz BLIKA, a następnie kliknij „Płatności zbliżeniowe BLIK” i kolejno: „Aktywuj płatności zbliżeniowe BLIK”.

Warto też pamiętać o włączeniu funkcji NFC – jeśli nie jest domyślna – bo to umożliwi smartfonowi komunikację z terminalem.

Stock image from Depositphotos