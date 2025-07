Biedronka trafia w dziesiątkę. Właśnie takiej elektroniki potrzeba w domach

Sklep internetowy Home Biedronka po raz kolejny zaskakuje rabatami na sezonowe produkty. W letniej ofercie obowiązującej od 12 lipca do 31 sierpnia lub do wyczerpania zapasów znajdziemy szeroki wybór elektronarzędzi i sprzętu ogrodowego w znacznie obniżonych cenach. Rabaty sięgają nawet 55%, a wśród przecenionych produktów pojawiły się zarówno urządzenia dla profesjonalistów, jak i amatorów ogrodnictwa.

Reklama

Biedronka zadba o twój ogródek

Największą uwagę przyciąga robot koszący NAC Smart, który został przeceniony z 2399 zł na 1799 zł, co oznacza 25% rabatu. Urządzenie dedykowane jest do powierzchni do 1000 m² i wyposażone zostało w akumulator o pojemności 4 Ah. Dzięki aplikacji obsługiwanej przez Bluetooth i Wi-Fi, koszenie można zaprogramować zdalnie. Szerokość koszenia wynosi 22 cm, a wysokość można regulować w zakresie od 2,5 cm do 6 cm.

Na szczególną uwagę zasługuje również podkaszarka elektryczna NAC o mocy 250 W, która kosztuje teraz tylko 73,90 zł – aż 50% taniej w porównaniu do pierwotnej ceny 149 zł. Urządzenie o średnicy koszenia 22 cm charakteryzuje się lekką i trwałą konstrukcją, idealną do przydomowych prac przy trudno dostępnych krawędziach trawnika.

Dla tych, którzy preferują tradycyjne rozwiązania, Biedronka przygotowała promocję na kosiarkę elektryczną NAC o mocy 1200 W. Jej cena została obniżona z 399 zł do 269 zł (rabat 32%). Sprzęt posiada 32-centymetrową szerokość koszenia i 25-litrowy kosz na trawę, co czyni go praktycznym wyborem do mniejszych ogrodów.

Wśród promocyjnych hitów znalazła się również piła akumulatorowa do gałęzi marki Neviq. Przeceniona z 359 zł na 159 zł, zyskała 55% rabatu. Wyposażona w akumulator 1,5 Ah 20 V, piła osiąga moc szczytową 500 W i prędkość obrotową łańcucha 6 m/s.

Grafika: Kamil Świtalski / Antyweb