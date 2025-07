Tak tanio jeszcze nie było. Wielka wyprzedaż zegarków Garmin

Z okazji Prime Days na Amazonie pojawiły się świetne promocje na wybrane modele zegarków Garmin. To idealna okazja, by zaopatrzyć się w zaawansowany technologicznie sprzęt w znacznie niższej cenie. Niezależnie od tego, czy jesteś profesjonalnym sportowcem, amatorem biegania, miłośnikiem górskich wędrówek, czy po prostu szukasz stylowego i funkcjonalnego smartwatcha na co dzień – w tej ofercie znajdziesz coś dla siebie. Przygotowaliśmy zestawienie najlepszych okazji.

Reklama

Garmin Fenix 8 - dla najbardziej wymagających

Najnowszy i najbardziej zaawansowany model w rodzinie Fenix, stworzony dla profesjonalistów i poszukiwaczy przygód. Ten zegarek to prawdziwy majstersztyk technologii, który sprawdzi się w najtrudniejszych warunkach. Wyposażony w udoskonalony, jasny wyświetlacz AMOLED, oferuje krystalicznie czysty obraz map i powiadomień. Jego wzmocniona konstrukcja spełnia normy wojskowe, a wbudowana latarka LED o regulowanej mocy to nieocenione wsparcie po zmroku. Fenix 8 to także ewolucja w monitorowaniu zdrowia i aktywności – z nową generacją czujnika tętna, funkcją EKG i zaawansowaną analizą gotowości do treningu. To idealny wybór dla tych, którzy nie uznają kompromisów.

Fenix 8 w wersji 47 mm w kolorze czarnym kosztuje tylko 3514,05 zł. Za wersje 51 mm trzeba natomiast zapłacić 3894,05 zł.

Garmin Fenix 7 Pro Solar

Sprawdzony w boju i uwielbiany przez sportowców Fenix 7 w wersji Pro Solar to synonim niezawodności i długiego czasu pracy. Dzięki soczewce solarnej Power Glass i ekranowi MIP zegarek wykorzystuje energię słoneczną do wydłużenia działania baterii, co jest kluczowe podczas wielodniowych wypraw. Podobnie jak nowszy model, posiada wbudowaną latarkę LED, zaawansowane pomiary treningowe (w tym ocenę wytrzymałości i gotowości do treningu) oraz funkcje monitorowania zdrowia przez całą dobę. To doskonały towarzysz dla biegaczy, triathlonistów i fanów outdooru, który nigdy Cię nie zawiedzie.

Fenix 7 Pro Solar w wersji 47 mm w czarnej obudowie kosztuje obecnie 2260 zł.

Garmin Forerunner 955 - dla biegaczy i triathlonistów

Forerunner 955 to potężne narzędzie treningowe, które pomoże Ci przygotować się do każdego startu. Ten lekki, ale naszpikowany technologiami zegarek, oferuje szczegółowe analizy, takie jak status HRV (zmienność rytmu zatokowego), gotowość treningową i codzienne sugestie ćwiczeń. Dzięki wbudowanym, kolorowym mapom nigdy nie zgubisz trasy, a poranny raport dostarczy Ci kompletu informacji o śnie, pogodzie i planie na nadchodzący dzień. Jeśli bieganie lub triathlon to Twoja pasja, Forerunner 955 będzie najlepszym partnerem. Jeśli nie potrzebujesz tak wytrzymałej i stalowej koperty jaką oferuje seria Fenix, to będzie to idealny wybór. Szczególnie biorąc pod uwagę stosunek ceny do możliwości.

Garmin Forerunner 955 dostępny jest obecnie w cenie 1499 złotych i ma trzyletnią gwarancję.

Garmin Forerunner 255 - gdy liczą się treningi

Forerunner 255 to jeden z najlepszych zegarków biegowych w swojej klasie cenowej, oferujący funkcje, które do niedawna były zarezerwowane dla najdroższych modeli. Znajdziesz tu m.in. poranny raport, status HRV, pomiar mocy biegowej (z dodatkowym czujnikiem) oraz wsparcie dla płatności zbliżeniowych Garmin Pay™. Zegarek precyzyjnie śledzi trasę dzięki wielopasmowemu systemowi GNSS i oferuje codzienne sugestie treningowe, które pomogą Ci trenować mądrzej. To idealny wybór dla ambitnych biegaczy, którzy chcą wznieść swój trening na wyższy poziom, a przy tym nie potrzebują wbudowanych map i nie chcą wydawać fortuny.

Reklama

Garmin Forerunner 255 w wersji niebieskiej można obecnie kupić w polskim Amazonie za 879 złotych, ale jeśli nie straszne wam zakupy w włoskiej wersji tego sklepu to cena jest jeszcze lepsza (~794 złote).

Garmin Forerunner 165 - idealny na początek

Model Forerunner 165 to doskonała propozycja dla osób rozpoczynających swoją przygodę z bieganiem lub szukających prostego, ale skutecznego zegarka treningowego. Wyposażony w jasny i kolorowy wyświetlacz AMOLED, sprawia, że odczytywanie danych to czysta przyjemność. Zegarek mierzy kluczowe parametry, takie jak tempo, dystans i tętno, a także oferuje plany treningowe Garmin Coach i codzienne sugestie ćwiczeń. Nie zabrakło tu również funkcji monitorowania snu, poziomu energii Body Battery oraz płatności zbliżeniowych. Warto go wybrać jeśli zależy wam na ekranie AMOLED, w innym przypadku znacznie lepszą propozycją będzie nieco starszy model - Forerunner 255.

Reklama

Garmin Forerunner 165 dostępny jest obecnie w cenie 854,05 zł.

Garmin Venu 3S - styl, zdrowie i aktywność w jednym

Venu 3S to elegancki smartwatch, który doskonale łączy zaawansowane funkcje monitorowania zdrowia i kondycji z designem pasującym na każdą okazję. Wersja "S" posiada mniejszą kopertę (42 mm), idealną na drobniejsze, kobiece nadgarstki. Jego największe atuty to piękny wyświetlacz AMOLED, szczegółowa analiza snu z wykrywaniem drzemek oraz tryb wózka inwalidzkiego. Co więcej, dzięki wbudowanemu głośnikowi i mikrofonowi, możesz prowadzić rozmowy telefoniczne bezpośrednio z zegarka. To idealny wybór dla osób, które chcą dbać o siebie przez całą dobę, nie rezygnując ze stylu.

Garmin Venu 3S dostępny jest obecnie za 1470 złotych w kolorze różowym i kremowym.

Garmin Vivoactive 5 - tanio, stylowo i solidnie

Vivoactive 5 to zarówno osobisty trener jak i asystent dobrego samopoczucia. Wyposażony w kolorowy wyświetlacz AMOLED, oferuje mnóstwo funkcji, które zmotywują Cię do ruchu i pomogą zrozumieć Twoje ciało. Zegarek monitoruje sen (w tym drzemki!), poziom energii Body Battery, stres oraz cykl menstruacyjny. Posiada ponad 30 aplikacji sportowych, animowane wskazówki treningowe i plany Garmin Coach. To świetny, wszechstronny smartwatch dla osób aktywnych, które cenią sobie równowagę między sportem a codziennym życiem. Jest przy tym świetnie wyceniony i dostępny obecnie 4 różnych kolorach - niebieskim fioletowym, białym i czarnym.

Garmin Vivoactive 5 kosztuje obecnie 809,99 zł.

Reklama

Garmin Instinct 2 Solar – wytrzymałość i nieskończona bateria

Instinct 2 Solar stworzony został, by sprostać najtrudniejszym wyzwaniom. To synonim odporności. Jego obudowa jest zgodna z wojskowymi standardami, a monochromatyczny wyświetlacz jest czytelny nawet w ostrym słońcu. Wersja Solar, dzięki ładowaniu słonecznemu, może w trybie smartwatcha działać... bez ograniczeń! To idealny zegarek dla fanów survivalu, myśliwych, wędkarzy i każdego, kto potrzebuje absolutnie niezawodnego sprzętu w terenie. Mimo surowego wyglądu, oferuje pełen pakiet funkcji sportowych i monitorowania zdrowia.

Garmin Instinct 2 Solar możecie obecnie kupić za 859,74 zł.

Garmin Edge Explore 2 - idealny kompan na rower

Edge Explore 2 nie jest zegarkiem, ale też jest dostępny w świetnej cenie i myślę, że wielu z was doceni jego możliwości. Jeśli uwielbiasz jazdę na rowerze, ale brakuje Ci już pomysłów na nowe trasy, to zakup nawigacji jest doskonałym pomysłem. Przy jej pomocy nie tylko zaplanujesz nowe ciekawy trasy, ale też możesz być pewny, że nigdy się nie zgubisz. Dodatkowo na wyświetlaczu mamy wszystkie najważniejsze dla rowerzystów dane, takie jak prędkość, czas, pokonany dystans czy szereg innych ciekawych informacji. Wystarczy podłączyć czujnik tętna czy kadencji i dostajemy kompleksowe podsumowanie każdego treningu.

Garmin Edge Explore 2 można teraz kupić za 930 zł.

Promocja na zegarki Garmina to świetna okazja, by zainwestować w swoje zdrowie, pasję i codzienne samopoczucie. Mamy nadzieję, że nasze zestawienie pomoże wam wybrać model idealnie dopasowany do potrzeb.