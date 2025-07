Lidl z ofertą dla majsterkowiczów. Tanio uzupełnisz warsztat

Lidl nie zwalnia tempa i po raz kolejny udowadnia, że potrafi zadbać o potrzeby domowych złotych rączek. W najnowszej ofercie promocyjnej sieci znajdziemy bogaty wybór elektronarzędzi i sprzętu warsztatowego marki Parkside, zarówno w podstawowej serii, jak i w bardziej zaawansowanej linii Parkside Performance. Co istotne, produkty w obniżonych cenach będą dostępne zarówno stacjonarnie, jak i online, a w wielu przypadkach zakupy w internecie wiążą się z dodatkowymi zniżkami dla posiadaczy aplikacji Lidl Plus.

Lidl wyprzedaje elektronikę do warsztatu

Od poniedziałku 14 lipca aż do niedzieli 20 lipca w sklepie internetowym lidl.pl ruszają promocje, z których skorzystają użytkownicy aplikacji mobilnej Lidl Plus. Na pierwszy ogień idzie seria lekkich i poręcznych narzędzi akumulatorowych, idealnych do prac remontowych i hobbystycznych w domu lub garażu.

Wśród nich znajduje się akumulatorowa szlifierka wielofunkcyjna 20 V, dostępna bez akumulatora i ładowarki. Dzięki 40-procentowej obniżce jej cena spadła do 167 zł. To świetny wybór dla osób, które już wcześniej inwestowały w narzędzia Parkside i posiadają kompatybilny akumulator.

Kolejną wartą uwagi propozycją jest akumulatorowa opalarka 20 V, również bez zasilania w zestawie, przeceniona o 40% i dostępna za jedyne 65 zł. Zestaw uzupełnia akumulatorowa motowiertarka 20 V, której cena została obniżona o 35% – teraz można ją kupić za 226 zł. To uniwersalne narzędzie dla tych, którzy nie boją się większych projektów remontowych.

Najbardziej wyczekiwana część promocji rozpoczyna się w sobotę 19 lipca, kiedy to do oferty Lidla trafią kolejne elektronarzędzia i akcesoria, tym razem dostępne także w sklepach stacjonarnych. Na pierwszy plan wysuwa się myjka ciśnieniowa Parkside o mocy 1800 W, której cena została obniżona o 40 zł do kwoty 249 zł. W zestawie znajdziemy standardową dyszę, szczotkę tarczową, dyszę do środka czyszczącego, a także długi wąż i filtr wody.

Równolegle rusza promocja na akumulatorową wiertarko-wkrętarkę 20 V, wyposażoną w dwubiegową przekładnię i system regulacji momentu obrotowego. Urządzenie oferowane jest z rabatem 50 zł, co oznacza cenę końcową 179 zł.

Miłośnicy precyzyjnego majsterkowania z pewnością docenią również tokarkę Parkside 550 W, której cena wynosi 299 zł – aż 50 zł taniej niż standardowo. Urządzenie umożliwia pracę z drewnem i mniejszymi elementami metalowymi.

Grafika: Kamil Świtalski / Antyweb