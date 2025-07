Nowość w PKO BP. Klienci zaoszczędzą nawet 10%

Klienci PKO Banku Polskiego mogą teraz kupić najnowsze smartfony Samsung Galaxy Z Fold7 i Z Flip7 z 10% rabatem. Promocja trwa tylko do 24 lipca 2025 roku.

Od 9 do 24 lipca 2025 roku klienci PKO Banku Polskiego mogą skorzystać z wyjątkowej promocji na zakup najnowszych smartfonów Samsung Galaxy Z Fold7 i Z Flip7. Organizowana przez bank we współpracy z Samsung Electronics Polska akcja pozwala na otrzymanie 10% rabatu przy zakupie tych flagowych urządzeń. To doskonała okazja dla miłośników nowoczesnych technologii, którzy chcą zaoszczędzić na zakupie sprzętu premium.

10% rabatu na najnowsze składaki Samsunga

Niedawno swoją premierę miały najnowsze składaki Samsunga. Samsung Galaxy Z Fold7 i Z Flip7 to urządzenia, które łączą innowacyjność z wysoką funkcjonalnością. Modele te oferują m.in. składane ekrany, zaawansowane aparaty fotograficzne i wydajne podzespoły, co czyni je dobrym urządzeniem dla osób ceniących sobie nowoczesne rozwiązania. Rabat 10% to znacząca oszczędność, zwłaszcza w przypadku sprzętu z tej półki cenowej. Szczególnie, że ceny droższego modelu zaczynają się od 8600 złotych.

Aby skorzystać z oferty, klienci PKO Banku Polskiego muszą wykonać trzy proste kroki:

Proces zakupu został zaprojektowany tak, aby był jak najprostszy i najwygodniejszy dla użytkowników. Wszystkie informacje dotyczące zamówienia są dostępne na stronie Samsung, a w przypadku pytań można skontaktować się z infolinią obsługi klienta firmy.

Klienci, którzy zdecydują się na skorzystanie z promocji, mogą liczyć na pełne wsparcie zarówno ze strony Samsunga, jak i PKO Banku Polskiego. W razie wątpliwości dotyczących płatności lub dostawy, warto zajrzeć na stronę internetową Samsung Polska, gdzie znajduje się formularz kontaktowy oraz dane teleadresowe.

