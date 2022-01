Nowe wersje starych hitów

Miejsce pierwsze to Friday (Dopamine Re-Edit), czyli nowa wersja hitu Nightcrawlers Push The Feeling On. Miejsce drugie – remix I Was Made, który jest odświeżoną wersją hitu I Was Made for Lovin’ You Baby grupy Kiss. Dopiero na miejscu trzecim coś oryginalnego. I to po polsku – Ale jazz! sanah i Vito Bambino.

Polskich piosenek na liście jest mało. W pierwszej 20-ce są tylko trzy. W pierwszej setce już jest lepiej, zmieściło się 26 utworów, triumfuje sanah z pięcioma.

Poza nią w 20-ce mamy jeszcze ubiegłoroczny hymn Męskiego Grania „I ciebie też, bardzo” przygotowany przez Darię Zawiałow, Dawida Podsiadłę i Vita Bambino oraz „Bez Ciebie” Dawida Kwiatkowskiego. Zajmują odpowiednio miejsca 4 i 12.

Polskiej muzyki w porównaniu do roku 2020 jest mniej. Wtedy w pierwszej dwudziestce były 4 utwory, w pierwszej setce – 28.

Kobiety górą

Pięć singli w top 100 zapewniło sanah pierwsze miejsce w zestawieniu sumującym słuchaczy wszystkich utworów danego artysty odtwarzanych w 2021 r. Na miejscu drugim jest Ava Max, podium zamyka Dua Lipa. Te same trzy wokalistki zajmowały podium także przed rokiem, wtedy w innej kolejności: Ava Max, Dua Lipa, sanah.

Generalnie w zestawieniu rządzi muzyka lekka, łatwa i przyjemna.

Całe zestawienie znajdziecie tutaj.

Listę Airplay przygotowuje co roku firma MicroBe na zlecenie ZPAV czyli Związku Producentów Audio Video. To zestawienie najpopularniejszych utworów granych w polskich stacjach radiowych. Monitorowanych jest 76 rozgłośni oraz 14 muzycznych kanałów telewizyjnych.

Co z polskimi piosenkami?

Przypomnijmy, że dokładnie tydzień temu poseł Marek Suski złożył do Marszałka Sejmu projekt nowelizacji ustawy regulującej ilość polskiej muzyki w radiu. Czas jej nadawania miałby zostać zwiększony z 33 do 50 proc. czasu dla wszystkich piosenek, z czego zdecydowana większość z nich, 80 proc., musiałaby być emitowana w najlepszym czasie antenowym, od godziny 5 do 24.

W tym momencie stacje układają playlisty w ten sposób, że polska muzyka jest najczęściej grana w nocy, w czasie minimalnej słuchalności.

Projekt zakłada też promocję utworów premierowych i artystów debiutujących na rynku. Suski tłumaczył, że zmiany te są spowodowane troską władz o polskich artystów, którzy w wyniku pandemii ograniczającej ich aktywność koncertową, stracili znaczną część swych dochodów. Zdaniem polityków opozycji to ukłon w stronę Pawła Kukiza, który zyskałby na proponowanych zmianach. Lider Kukiz’15 stwierdził, że kontestuje propozycje PiS. Zwrócił również uwagę, że jego ugrupowanie zgłasza podobne postulaty już od 2016 r.