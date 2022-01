W marcu zeszłego roku powstało internetowe radio informacyjne Radio RMF24, czas na próbę monetyzacji obecności w sieci, od dziś możemy skorzystać z subskrypcji, dającej dostęp do kanału bez reklam - RMF Classic+.

Miesięczny koszt takiej subskrypcji to 9,99 zł, ale można też skorzystać z płatności za pół roku - 50 zł lub za cały rok - 108 zł.

Co zyskujemy po opłaceniu subskrypcji RMF Classic+? Oprócz braku bloków reklamowych, subskrybenci będą mogli korzystać z dostępu do podcastów premium oraz wyboru wieczornej audycji, emitowanej przez 3 godziny od poniedziałku do piątku o 20:00. Do wyboru będą trzy audycje:

RMF Classic+ Piosenki Filmowe

Tu usłyszysz najpiękniejsze piosenki, które pojawiły się zarówno na dużym, jak i małym ekranie. Nie tylko te oryginalne, napisane specjalnie na potrzeby filmowych produkcji, ale też te, które zostały do świata kina i seriali zaadaptowane i tu otrzymały swoje drugie życie.

RMF Classic+ Muzyka Klasyczna

W repertuarze największe arcydzieła muzyki klasycznej: od koncertów Bacha, przez walce Straussa, opery Pucciniego, po symfonie Beethovena. To Twoja sala koncertowa w domowym zaciszu.

RMF Classic+ Ballady

Czas na odrobinę zadumy w towarzystwie łagodnych przebojów Bruce'a Springsteena, Bryana Adamsa, Annie Lennox czy Edyty Bartosiewicz. Jeśli jednak czujesz w sobie odrobinę rockowego zacięcia, to ballady takich gwiazd jak Rolling Stones, Bon Jovi czy Aerosmith też powinny sprawić Ci satysfakcję.

Na tę chwilę kanał RMF Classic+ dostępny jest tylko z poziomu przeglądarki internetowej pod adresem plus.rmfclassic.pl, ale stacja przygotowuje opcję skorzystania z niej przez aplikację mobilną. Przez pierwsze 30 dni można słuchać RMF Classic+ za darmo - po założeniu konta i podaniu danych karty płatniczej. Z jednej subskrypcji można korzystać jednocześnie na dwóch urządzeniach.

Warto przy okazji wspomnieć, iż koszt subskrypcji RMF Classic+ jest zbieżny z kosztem minimalnego wsparcia przez patronów na Patronie.pl dla innych stacji internetowych bez reklam - Radio 357 i Radio Nowy Świat.