Zostaw świat za sobą – klimatyczny thriller z Julią Roberts na pierwszym zwiastunie

W 2020 roku Rumaan Alam książką Zostaw świat za sobą został finalistą plebiscytu National Book Award. Już niebawem film oparty na postapokaliptycznej powieści zasili bibliotekę Netflix, a na ekranach – w ponurej wizji przyszłości – zobaczymy takie gwiazdy jak Julia Roberts czy Mahershala Ali.

Zostaw świat za sobą – postapokaliptyczny thriller w gwiazdorskiej obsadzie

Wakacyjny relaks Amandy i Clay’a w luksusowej nadmorskiej wilii zostaje przerwany przez wizytę tajemniczego nieznajomego i jego córki. G.H ostrzega bohaterów przed nadejściem tragicznej przyszłości i cyberatakami, które wywrócą świat do góry nogami. Obie rodziny będą musiały zmierzyć się z niewytłumaczalnymi zdarzeniami, serią kataklizmów oraz zbiorową paranoją. Film otrzymał dziś pierwszy oficjalny zwiastun i trzeba przyznać, że zapowiada się nam kawał emocjonującego kina.

Reżyserią i scenariuszem do Zostaw świat za sobą zajął się Sam Esmail, odpowiedzialny między innymi za Mr. Robot – co ciekawe w pracy nad filmem doradzać miał mu Barack Obama we własnej osobie (prywatnie wielki fan książki Rumaan Alama). Światowa premiera odbędzie się już za trzy tygodnie na festiwalu AFI Fest, ale na pokaz w domowym zaciszu będziemy musieli jednak trochę poczekać, bo Netflix zaplanował seans dopiero na 8 grudnia.

Stock image from Depositphotos