Dobra zmiana w Google Chrome. Użytkownicy przeglądarki mają powody do radości

Google Chrome od lat jest najpopularniejszą przeglądarką internetową na świecie — i nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie jakikolwiek konkurent mógł podkopać jej pozycję. Internetowy gigant od lat prężnie rozwija swoje narzędzia — a przeglądarka po którą każdego dnia sięgają miliony użytkowników z całego świata to coś, gdzie nawet najmniejsza zmiana nie przejdzie niezauważona.

Przez lata obserwowaliśmy przemeblowania w interfejsie przeglądarki. Jedne cieszyły się ogromnym uznaniem, inne przechodziły niezauważone — a jeszcze inne doprowadzały użytkowników do szaleństwa. Jestem przekonany, że najnowsza zmiana przypadnie do gustu użytkownikom, którzy aktywnie korzystają z tamtejszych zakładek.

Z przeglądarki Google Chrome znika irytujący element.

Google Chrome w najnowszej wersji (Chrome 117.0.5938.132) oferuje drobną, ale bardzo potrzebną i wyczekiwaną przez użytkowników zmianę. Oto bowiem na pasku z zakładkami znika długi skrót z napisem "wszystkie zakładki". Pojawiła się jakiś czas temu — i jej wybór sprawiał, otrzymywaliśmy informację na temat konieczności otwarcia bocznego panelu. Tym samym na pasku z zakładkami umieszczonym pod paskiem adresu zwolniło się nieco miejsca, które możemy wykorzystać na odnośniki do naszych ulubionych serwisów.

Ponadto najnowsza wersja Google Chrome wprowadza także zestaw poprawek bezpieczeństwa — w sumie łata ponad 10 luk, które narażały użytkowników. Wśród nich znalazły się m.in. CVE-2023-5217 i CVE-2023-5187. Ale choć bezpieczeństwo bez wątpienia odgrywa ogromną rolę, to wygoda korzystania z aplikacji nie może pozostawać w tle. I prawdopodobnie to właśnie na te małe-wielkie zmiany zwróci uwagę lwia część użytkowników przeglądarki!