Nowa usługa hardware as a service pomoże firmom również w skalowaniu kosztów. Ilość urządzeń będzie niezależna od pozostałych elementów pakietu, tak więc będzie można dobierać kolejne urządzenia lub zmniejszać ich ilość w razie potrzeby.

Miesięczny koszt również zależy od tego jakiego typu urządzenie firma weźmie. Dla przykładu sprzęt dla Zoom Phone zaczyna się od $5.99 za Poly VVX 250 aż do $50 miesięcznie za Yealink CP960. Rozrzut spory. W przypadku Zoom Room będzie drożej. Ceny wahają się od $25 do $200 – wszystko w zależności od potrzeb.

To ma sens

Jakiś czas temu testowałem słuchawki Logitech dedykowane dla MS Teams i powiem Wam szczerze, że ma to sens. Oczywiście nie jest to jakieś rewolucyjne rozwiązanie, które wywraca moje życie do góry nogami, ale zdecydowanie jest odczuwalne na plus. Kiedy spędzam cały dzień online ze swoimi studentami prosta obsługa z poziomu słuchawki jest po prostu wygodna dlatego wydaje mi się, że wiele dużych firm pójdzie w tym kierunku. Sprzęt i tak trzeba mieć, a jeśli może być dostosowany do usługi i spięty na jednej fakturze to dlaczego by z tego nie skorzystać?

To co mnie najbardziej zastanawia to czy hardware as a service Zoom’a przyjmie im się na tyle dobrze, aby udostępnić usługę poza granicami USA. Jak myślicie? Wejdą z tym do Europy czy nie wejdą?