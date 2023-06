macOS 14 Sonoma – istotne zmiany nie muszą być widoczne?

Wygaszacz ekranu

Najistotniejszą z zaprezentowanych zmian, według Apple, jest nowy... wygaszacz ekranu. To kilka krajobrazów, które użytkownikowi prezentowane są w zwolnionym tempie. Wygląda to naprawdę nieźle, jednak czy jest to naprawdę istotna zmiana? Cóż, do tej części konferencji wypada podejść z przymrużeniem oka.

Widżety

Zmian doczekaliśmy się również w sekcji widgetów. Po raz pierwszy opuszczają dedykowany pasek, by móc zostać umieszczonymi w dowolnym miejscu na pulpicie. Widżety dostosowują się do tapety, przez co całość zawsze wygląda przyjemnie dla oka. Pozostają w tle pod otwartymi oknami aplikacji, by pozostać widocznymi, ale nie rozpraszać uwagi.

Istotną zmianą w widgetach jest możliwość korzystania z tych skonfigurowanych na iPhonie i iPadzie również na MacBooku. Dla przykładu: z widgetu pozwalającego na odczytanie stanu naładowania baterii w samochodzie elektrycznym.

Gry

macOS 14 Sonoma zaoferuje tryb dedykowany... grom komputerowym, co w przypadku firmy Apple należy ocenić jako spora innowacja. Pozwoli on na optymalizację pracy komputera pod kątem wyświetlania maksymalnej ilości klatek na sekundę. Dodatkowo, dzięki zwiększonej częstotliwości odświeżania Bluetooth, nowy system oferuje lepszą współpracę z padami od konsol PlayStation 5 i Xbox Series X|S.

Wśród gier, które będzie można uruchomić korzystając z komputerów Apple, znalazło się, między innymi, Death Stranding.

Wideokonferencje

W ramach systemu macOS 14 Sonoma pojawią się również narzędzia ułatwiające prowadzenie wideokonferencji. Jednym z nich jest narzędzie pozwalające na jednoczesną prezentację ekranu z nałożonym obrazem z kamery komputera (wycięta postać użytkownika). W założeniu ma to wyglądać zupełnie tak, jakby prezentujący stał przed tablicą.

Funkcja ta ma być dostępna w najpopularniejszych komunikatorach: FaceTime, Zoom, Teams i WebEx.

Safari

Nowa wersja Safari pozwoli na blokowanie okien przeglądarki i bardzo silne ograniczenie śledzenia. Pojawi się również funkcja Passkeys, służąca do dzielenia się hasłami do stron internetowych z rodziną i bliskimi.

Wraz z nową wersją systemu w Safari zadebiutują profile. Dzięki nim można dostosować przeglądarkę do pracy w środowisku prywatnym, służbowym, szkolnym itd. Ma to znaczenie zwłaszcza wtedy, gdy korzystamy z tego samego komputera i tej samej przeglądarki do różnych zadań i potrzebujemy różnych plików cookies. Dla przykładu, gdy do tych samych stron internetowych logujemy się innym loginem prywatnie, a innym służbowo.

Pojawi się również znana z iPhone'ów i iPadów funkcja przypinania stron internetowych do docka, co w założeniu ma tworzyć wrażenie korzystania ze stron internetowych tak, jakby były dedykowanymi aplikacjami dla komputera.

Cóż, ciężko oprzeć się wrażeniu, że zmian w systemie macOS jest naprawdę mało. Widocznie pracownikom Apple przyświecała ponadczasowa myśl, że najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.