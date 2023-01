Milion dolarów do podziału. Huawei nagradza gry i aplikacji z AppGallery

Huawei rozdaje nagrody w ramach Apps Up 2022 - konkursu na najlepsze gry i aplikacji dostępne w App Gallery. Do rozdania był milion dolarów.

Huawei mocno angażuje się w rozwój swojego autorskiego sklepu z aplikacjami dostępnego na urządzeniach mobilnych firmy działających w oparciu o HMS i niemających dostępu do Google Play. By zachęcić twórców do udostępniania ich produktów w App Gallery, Huawei często organizuje różne konkursy dla deweloperów. Jednym z najważniejszych są nagrody Apps UP wyróżniające gry i aplikacji dostępne w różnych regionach, które zyskały w pierwszej kolejności uznanie użytkowników smartfonów Huawei, a później ekspertów oceniających je pod kątem technicznym i użytkowym. Huawei Apps UP 2022 dobiegło końca i firma przedstawiła zwycięzców, którzy otrzymają nagrody pieniężne.

Huawei Apps UP wystartowało w połowie 2022 r. Między czerwcem a październikiem przyjmowane były zgłoszenia. W październiku i listopadzie zgłoszenia były weryfikowane i poddane pod głosowanie przez społeczność. W grudniu poznaliśmy ostateczną listę 30 nominowanych gier i aplikacji, które walczyły o uznanie panelistów i przyznanie nagród. A było o co walczyć. Huawei na nagrody przeznaczył milion dolarów do rozdysponowania między 5 regionów i kilka kategorii. W zależności od regionu wybrano od 1 do 5 gier i aplikacji w 8 kategoriach, które dostały od 3000 do 15ooo dolarów.

Huawei Apps UP 2022. Nagrody rozdane

Nie będziemy się tu skupiać na wszystkich regionach - wszystkich zwycięzców możecie zobaczyć na stronach Huawei. Sprawdźmy jednak, jak twórcy wypadli w Europie.

Best App

GreenIt

Notebloc PDF Scanner App – Scan, Save & Share documents + notes

The Companion

Best Social Impact App

Embroidery Designer

GreenIt

The Companion

Best Game

Age of Dynasties: Shogun

Cooking Chef: Restaurant Games

Find words puzzle game

Best HMS Innovation Award

3D Live Scanner

LingoBoard

Themetic App

All-Scenario Coverage Award

GPS Navigation dla Huawei Watch 3

Student Innovation Award

Infinitale

WhatIsIT

WhatisRemoved+

Tech Women’s Award

Airt

Fuel Journal - Car logs

Work Shift Calendar

Honorable Mention

Azan Time Pro- PraterTimeQuran

Beer With Me

Clover Pill Reminder

CYAN | Live News Alerts

Madrid Transport - EMT Metro

Przyznam szczerze, że żadna w powyższych pozycji nie jest mi znana i przeglądając App Gallery raczej bym na nie nie wpadł - ani z nich nie korzystał. Dajcie znać czy zgadzacie się z wynikami i czy znacie aplikacje i gry, które zyskały uznanie Huawei.